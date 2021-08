Oscar Ruggeri destrozó al Pollo Vignolo en vivo: "Qué pelotudito"

En el programa de ESPN recordaron al "Pollo" cuando estaba en las inferiores de Vélez y el "Cabezón" se mofó en su cara junto con el resto del panel.

En el programa de ESPN que conduce todas las tardes Sebastián Vignolo, llamado F90, el conductor fue cruzado fuertemente por uno de sus panelistas más destacados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mostraron al "Pollo" en un video de joven cuando estaba en las divisiones inferiores de Vélez y el panel se le rio en la cara de la mano de Oscar Ruggeri. "¡Qué pelotudito que eras!", le dijo al aire el "Cabezón".

En la breve filmación se observa cómo el relator "se presentaba" ante las cámaras junto con sus compañeros en la previa a un partido, lo cual motivó las burlas del resto de los presentes en el estudio del canal deportivo. "Sebastián Vignolo, marcador de punta izquierdo", se autodefinió en aquel momento el periodista y desató la gracia del resto. "¡Viste qué rápido que habló? No lo escuchamos", insistió el campeón del mundo en México en 1986.

“No me gustaba hablar, yo quería jugar”, dijo “el Pollo”, en tanto que Ruggeri le respondió: “Aparte, marcador de punta izquierdo le metiste… No volante. Teníamos todos vergüenza, nos daba vergüenza. Era general de los chicos: cuando te venían a hacer notas así te daba vergüenza, te ponías colorado”.

Otro instante de sonrisas en vivo en el piso.

"Yo hubiera dicho, como dicen ahora, ´no hablo con la prensa´. Nos daba miedo... Te cargaban, aparte. ¡Qué linda época! Después venían los de la Primera, por eso el señor nos presentó", recordó Vignolo.

"Aparte los guachos más grandes se te ponían atrás a ver qué decías", acotó Ruggeri en el mismo sentido. "¿Sabés el miedo que daba (Carlos) Bianchi cuando aparecía? Qué lindo club Vélez... Por eso lo quiero. Les daban la ropa a los pibes cuando nadie lo hacía", detalló el relator.

Cuando el "Cai" Aimar se burló de Vignolo porque no llegó a la Primera

En uno de los programas en enero de 2021, el exentrenador que forma parte del ciclo le recordó al conductor que nunca pudo jugar en el máximo nivel, algo que suele angustiar al "Pollo", y el video se viralizó rápidamente: "Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los del country, te mirabas al espejo. Cuando salías y no la tocabas... Hoy hablás como si jugaras como Pelé o (Diego) Maradona. No te entiendo. Sos un desastre. Quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron entrar".

"Cai, ¿vos de verdad me lo estás diciendo a mí?", le contestó. Y el estratega reaccionó muy enojado: "Sí, de verdad te lo estoy diciendo. Por algo no llegaste". Y el diálogo siguió bastante tenso:

Vignolo: "No sabés las ilusiones que había".

Aimar: "¿Por qué no llegaste?".

V: "No sé".

A: "Decime por qué no llegaste".

V: "Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Vos sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví".

A: "Uh, pará que me vas a hacer llorar... Tuviste a tu vieja que siempre te apoyó y te ayudó".

V: "¿No puedo hablar porque no llegué? ¿Es una nota esto?".

A: "No tenías condiciones para jugar".

V: "Jamás le pregunté a usted por qué lo echaron de Quilmes a los diez partidos".

A: "Porque fuimos un desastre. No ganábamos ni un partido... ¿Qué querés que te diga? ¿Que no?".

V: "Igual me dolió, eh".