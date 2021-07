Furioso cruce entre Seba Domínguez y Ruggeri por el accionar del VAR en Boca vs. Mineiro: "No te hagas el loco"

El programa del Pollo Vignolo levantó temperatura en vivo con un tenso debate entre los dos ex jugadores tras el escándalo que desató el uso del VAR en el partido entre Boca y Atlético Mineiro.

El partido entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores dejó muchas polémicas para el debate. Entre ellas, el uso del VAR que determinó la anulación de un gol xeneize en un momento clave. Esa decisión causó un duro cruce entre Sebastián Domínguez y Oscar Ruggeri en el programa ESPN F90, conducido por Sebastián El Pollo Vignolo, que no se pusieron de acuerdo en torno a quién tuvo la mayor responsabilidad en los errores arbitrales.

"¿No los están limitando a los árbitros? Yo se que tienen que tener la personalidad de salir y decir que no fue, voy a mirar el VAR pero estoy convencido", se preguntó el campeón del mundo con Argentina en 1986. Domínguez se apuró a interrumpirlo y le aclaró: "En esta es más del árbitro que del VAR".

El Cabezón respondió: "¿El árbitro que hizo? Cobró el gol y el línea salió a correr a la mitad. Ahora, lo llaman de arriba y le dicen que tiene que ir a mirar. Ya te ponen en la cabeza que fue offside". El debate continuó con sus otros compañeros, pero el Cabezón volvió a dirigirse a Seba Domínguez por su argumento.

"Yo no entiendo de qué me estas queriendo convencer a mi. La 700 veces la jugada", se enojó el exjugador de Vélez Sarfield, y añadió: "El VAR interviene con jugadas demasiado finas, pero la decisión final es del árbitro, no del VAR. Si el VAR dice es falta y el árbitro que no, no es falta. Me metes en un lugar a mi que yo no tengo nada que ver".

Ruggeri no se bancó la respuesta de su colega y disparó: "Te estoy preguntando, no te hagas el loco porque te digo a vos. No te digo más". El Pollo Vignolo quiso poner paños fríos en la discusión al justificar que ambos querían llegar al mismo punto, pero no sirvió de mucho porque, a los pocos segundos, el Cabezón estaba gritando nuevamente: "¿Y qué decidió el árbitro cuando cobró? Porque lo llevan, sentido común Sebastián. Sentido común, se mandó un moco bárbaro el arquero". Domínguez, por su parte, sentenció: "Estas mezclando todo".

Los jugadores de Boca imputados por agresiones y con qué cargos

Boca fue perjudicado otra vez por el VAR, quedó eliminado de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro en Brasil y el caos desatado posteriormente en el estadio Mineirao de Belo Horizonte ya deja sus consecuencias. De hecho, la Justicia local imputó a los jugadores Sebastián Villa, Cristian Pavón, Marcos Rojo, Diego "Pulpo" González, Norberto Briasco y Carlos Zambrano.

El acta que emitió la fuerza de Seguridad brasileña sobre los incidentes registrados en la casa del "Galo" en la vuelta de los octavos de final expresó que "Villa y Pavón arrancaron y arrojaron un bebedero, Rojo y González agredieron a funcionarios, Briasco golpeó con una barra de hierro a un policía y Zambrano escupió a un policía".