No la bancan más: la historia "tóxica" de Alina Moine y Marcelo Gallardo

En Socios del espectáculo contaron qué le dicen a Alina Moine desde su círculo más cercano sobre el romance que estaría viviendo con Marcelo Gallardo.

Paula Varela reveló qué le aconseja el entorno de Alina Moine a la periodista deportiva sobre su relación con Marcelo Gallardo. Además, en Socios del espectáculo también revelaron qué les dice el entrenador de River Plate a su círculo más cercano sobre el vínculo que lo une a Moine.

Desde hace varios meses, los portales y programas de espectáculos hablan de la relación nunca confirmada entre Marcelo Gallardo y Alina Moine. Pese a algunos indicios, lo cierto es que no hay certezas, más allá de las desmentidas poco creíbles de los protagonistas de este romance futbolero. De este tema hablaban en Socios del espectáculo cuando Mariana Brey cuáles son los sentimientos que tiene Moine con DT millonario.

"Ella está muerta de amor por Gallardo y a su personas más íntimas y cercanas les cuenta, no desde hace dos meses, sino desde hace muchos años que tiene una relación con él. Está enamorada, por eso lo cuenta, no porque es una loca a la que no le importa nada y va por todo", explicó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de El Trece. Por su parte, Paula Varela reveló qué opina el entorno de Moine sobre la relación con Gallardo.

"Sus amigos y gente cercana le han aconsejado muchas veces que salga de ahí, que salga de esta historia. Los amigos sienten que es una historia tóxica", aseguró la periodista. Entre los argumentos que esgrime el entorno de Alina Moine, destacan que "ella vive de promesas de él, que confía, pero que nunca llega el blanqueo".

Qué le dice Gallardo a sus íntimos sobre la relación con Moine

Karina Iavícoli contó por otra parte qué es lo que expone Marcelo Gallardo ante sus más cercanos sobre los rumores y especulaciones de su supuesto romance con Alina Moine. "Lo que me cuenta el entorno más íntimo de Marcelo Gallardo es que hubo una reunión familiar por los rumores que dicen que tiene una relación con Alina Moine", empezó revelando Iavícoli.

"Y él dijo 'no, de ninguna manera. Eso es mentira'", continuó la periodista de Socios del espectáculo. En ese sentido, Mariana Brey ensayó un breve análisis sobre la postura del DT millonario: "El señor Gallardo desmiente la relación. Eso no significa que la relación no exista. Que él, a su entorno, a sus amigos, a su familia le diga 'yo con Alina no tengo nada que ver' es otro tema".