No es Trueno: quién es el famoso tercero en discordia entre La China Suárez y Rusherking

Revelan que "La China" Suárez habría dejado a Rusherking por un reconocido artista de la escena musical. Al contrario de lo que señalaron los rumores, no se trataría de Trueno.

Salió a la luz quién sería el tercero en discordia entre "La China" Suárez y Rusherking, quienes se separaron después de un año juntos. Todos los rumores indicaban que la actriz le fue infiel con Trueno, pero ahora se supo que se trataría de otro artista urbano.

La ruptura entre "La China" y Rusher generó un gran desconcierto entre los seguidores de la pareja, ya que apenas algunos días atrás, se mostraban juntos y felices en las redes sociales. Sin embargo, la actriz sorprendió al publicar un triste descargo anunciado su separación y a las pocas horas se dijo que Trueno era el tercero en discordia.

No obstante, ahora filtraron que no se trataría de Trueno, sino de Wos. "Me dicen que la cosa se empieza a complicar después del cumpleaños de 'La China', cerca del 10 de marzo", anunció Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece). Según la panelista, se trató de "un problema de celos cruzados".

"Rusher toma la decisión de separarse, él ya no está para un compromiso. Estar con una mujer como 'La China' implica un montón de cosas, ella es madre, tiene hijos, quería envejecer a su lado y él tiene 22 años... Entonces, él empieza a ir solo a la fiesta Bresh", continuó Varela. Y señaló que mientras "La China" encontró mensajes de otras chicas más jóvenes en el celular de Rusherking, Rusherking descubrió que se estaba hablando con Wos.

"Pensemos que para estas chicas, ellas la ven a 'La China' como una señora grande, por más que sea divina, espléndida y joven. Lo que dicen es que ella era tóxica y muy pesada con él a la hora de preguntarle qué hizo, con quienes estuvo y demás", sumó. En este sentido, agregó que Rusher estaba celoso porque antes de ponerse en pareja con él, "el blanco de 'La China' era Wos".

Lo llamativo de esto es que no se trataría de algo del pasado, sino que el cantante "se habría enterado de los mensajes de la China con Wos ahora". Por último, Varela indicó que "La China" había intentado tener algo con Wos antes de Rusherking pero que él "no quería compromisos". Por ahora, ni "La China" ni Rusher brindaron detalles sobre su separación.

Aseguran que "La China" Suárez le habría revisado el celular a Rusherking

Semanas atrás, Varela había contado en el programa que "La China" le revisaba el celular al cantante. “No quiero decir que fue infiel aún, me faltan algunas pruebas... Pero viste que los mensajes... Sin maldad, pero él está yendo mucho a la Bresh... Va solo. Y está muy rodeado de chicas de su edad", había señalado la panelista en aquel entonces. Y agregó que el cantante "se andaba mensajeando con un grupito de amigas" y que Suárez lo controlaba "muy de cerca por mensajes" cuando Rusherking iba solo a la Bresh.