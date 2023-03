Filtran que La China Suárez encontró lo peor en el celular de Rusherking: "Lo controla"

"La China" Suárez se habría llevado una enorme decepción luego de revisarle el celular a Rusherking, a casi un año de relación.

"La China" Suárez no estaría pasando por el mejor momento de su relación con Rusherking, con quien ya lleva casi un año en pareja. Según trascendió, habría descubierto que el joven de 22 años le fue infiel.

Se sabe que Rusherking sale de fiesta bastante seguido a la Bresh, fiesta a la que asisten varias chicas de la farándula, entre ellas María Becerra, su exnovia. De acuerdo con estos rumores, "La China" le habría descubierto mensajes sospechosos en su celular.

“A Rusherking le encantó Jésica Cirio, me da la sensación. Para mí le encanta”, deslizó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece). Fue entonces cuando Paula Varela anunció que Suárez habría leído mensajes que Rusherking les envió a chicas de su edad que conoce de estas salidas nocturnas. "'La China' lo controla", aseguró la panelista.

“Lo entiendo, tiene 22 años, aunque nunca vamos a avalar la infidelidad. No quiero decir que fue infiel aún, me faltan algunas pruebas... Pero viste que los mensajes... Sin maldad, pero él está yendo mucho a la Bresh... Va solo. Y está muy rodeado de chicas de su edad", selañaló Varela. Y agregó que el cantante "anda mensajeando a un grupito de amigas".

“Me dijeron que lo controla muy de cerca por mensajes porque no va a la Bresh. Él va ahí solo y ella lo controla por mensaje de texto", concluyó Varela. Finalmente, Pallares sumó un dato explosivo: "También fue a ver a María Becerra, su exnovia". Por el momento, ni "La China" ni Rusherking hablaron al respecto.

El lujoso regalo de Rusherking a "La China" Suárez por su cumpleaños

Recientemente, Rusherking reveló el costoso obsequio que le hizo a "La China" por su cumpleaños: un auto New Beetle Cabrio descapotable de color verde oscuro, que según trascendió, estaría valuado en más de 20 mil dólares. "Se lo regalé porque era el primer cumpleaños de ella que pasábamos juntos. Lo vi como un acto de amor. Ella un día me mostró que ese era el auto que le gustaba. No me lo dijo, ni me lo pidió como la gente dice. Me lo sugirió. Me dijo ‘me encanta este auto y me lo quiero comprar yo’", reveló el artista en diálogo con Jey Mammón y Jésica Cirio en La Peña de Morfi (Telefe).

"La China" compartió en sus redes sociales varias fotos y videos del momento en que su novio la sorprendió con el auto, al cual envolvió con un gran moño. "Tenía que romperla en el primer cumpleaños y se lo compré. Lo compramos, lo mandé a plotear de verde y le puse un moño. El moño lo busqué en internet y llegó al toque", concluyó el cantante.