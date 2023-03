Rusherking reveló la verdad detrás del auto que le regaló a La China Suárez

El cantante dio a conocer cómo se le ocurrió regalarle un auto a su novia. Rusherking contó cómo se dio cuenta de que era el coche que "La China" Suárez quería.

Rusherking habló sobre el auto descapotable que le obsequió a Eugenia "la China" Suárez por su cumpleaños. La pareja del cantante se mostró muy contenta con su nuevo coche en sus redes sociales y le agradeció a su novio en varios posteos.

"Se lo regalé porque era el primer cumpleaños de ella que pasábamos juntos. Lo vi como un acto de amor. Ella un día me mostró que ese era el auto que le gustaba. No me lo dijo, ni me lo pidió como la gente dice. Me lo sugirió. Me dijo ‘me encanta este auto y me lo quiero comprar yo’", comenzó su descargo el artista en diálogo con Jey Mammón y Jésica Cirio en La Peña de Morfi.

Rusherking continuó su descargo en alusión a su amor por la madre de Rufina, Magnolia y Amancio y agregó: "Tenía que romperla en el primer cumpleaños y se lo compré. Lo compramos, lo mandé a plotear de verde y le puse un moño. El moño lo busqué en internet y llegó al toque".

La reacción de Cinthia Fernández al enterarse del regalo de Rusherking a "La China Suárez"

La panelista de Nosotros a la Mañana se pronunció sobre el obsequio del cantante a la actriz y debatió con sus compañeros de panel sobre las intenciones de Suárez en su relación. Fernández recordó los conflictos que Suárez tuvo a nivel mediático por algunos de sus supuestos romances con hombres casados y puso a esa realidad como un peligro para la relación entre los artistas.

Mariel Di Leonarda: Ella dijo que amaba ese auto y él le quiso regalar el auto de sus sueños. Más allá del auto, él registró lo que a ella le gusta

Pollo Álvarez: Él es un amor. Y no por el regalo.

Cinthia Fernández: Ojalá que la China no la cague. No la cague a la relación, digo.

Pollo: Yo vi un posteo que él reposteo de la China. Yo sigo a Rusher, no a la China. Y ella dijo 'me cambiaste la vida'. Yo creo en esta pareja.

Cinthia: Decía lo mismo de Vicuña. Rusher parece un pibe sanito, bueno, maduro. Y ella es una chica que tiene un montón de hijos. Ensamblar una pareja, él siendo tan jovencito, tampoco es tan fácil. Y ella es tremenda. ¡Es tremenda! Es amiga de lo ajeno, de lo ocupado.