El desgarrador momento de La China Suárez: "Falleció"

La actriz y cantante hizo una profunda reflexión en su cuenta de Instagram. "La China" Suárez habló sobre la triste situación que vive una amiga.

Eugenia "La China" Suárez se mostró sensible en su cuenta de Instagram debido a una situación cercana. La exmiembro de tiras infantojuveniles como Rincón de Luz y Casi Ángeles compartió con sus seguidores una sentida reflexión, con base en una frase de una persona allegada a ella.

"Hoy escuché una de las frases que describen perfectamente el amor. Una mujer que amo y conozco desde mis tres años, estuvo casada 56 años con un señor al que también quiero mucho y falleció hace unos meses", comenzó su descargo la madre de la hija de Nicolás Cabré y de los hijos menores de Benjamín Vicuña.

La artista que ha protagonizado filmes como Los Padecientes y Abzurdah compartió ese mensaje en una de sus historia de la red social. "Su ausencia se siente. Me dijo 'Vos sabés Euge, que aunque yo esté rodeada de gente, siempre me voy a sentir sola con él'. Me quedó resonando y probablemente, la recuerde toda la vida", cerró la joven, interpelada por el relato de su persona allegada.

Los tiernos posteos de "La China" Suárez dedicados a Rusherking

"Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a los más importante que tengo que son mis hijitos", escribió la actriz en uno de sus más recientes posteos de Instagram, en el que compartió una foto con el cantante de música urbana. Y cerró: "Te amo".

En el Día de los Enamorados, Suárez también se pronunció sobre su amor por su pareja y escribió: "No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mí. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás". Por su parte, Rusherking le respondió: "Te amo muchísimo mi amor gracias por hacerme tan feliz sos lo mas lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío".

Recientemente, la pareja fue noticia por el regalo que Rusherking le hizo a Suárez por su cumpleaños: un auto descapotable. Los artistas compartieron un video en el que se los vio disfrutar del vehículo.