Nicole Neumann enfrentó a Mica Viciconte: “Tengo un par de cosas para decirle”

Nicole Neumann reveló por qué no se sentaría a tomar un café con Mica Viciconte, la actual pareja de su ex, Fabián Cubero.

Nicole Neumann, modelo, fue entrevistada por el programa A la tarde sobre su vínculo con Mica Viciconte, pareja actual del futbolista Fabián Cubero, con quien Nicole tuvo tres hijas: Indiana, Sienna y Allegra.

“Si Nicole te llama y te dice: ‘Che, Mica, vamos a tomar un café y nos ponemos al día y tratamos de mejorar las cosas’, ¿lo harías?”, le preguntó una periodista a Viciconte, a lo que ella respondió: “Lo dejo a puertas cerradas”. Después, entrevistó a Neumann y le dijo: “Mica Viciconte recién me dijo que se tomaría un tecito de puertas para adentro con vos. ¿Qué me decís? ¿Lo aceptás?”.

En respuesta, la modelo expresó: “Em, ni idea, chicos. Pero sí, tengo un par de cosas que decirle en este momento. Tengo muchísimas cosas que hacer antes igual, eh. Así que bueno, ni idea”. Antes de irse, Nicole soltó una risa forzada y declaró: “No sé. Me gusta tomar té con la gente que me cae bien”.

El escándalo entre Nicole, Fabián y Micaela empezó un tiempo atrás e involucra denuncias judiciales por ambas partes. En 2019, Nicole hizo un pedido en la Justicia para que sus hijas no puedan ser fotografiadas cada vez que iban a la casa de Fabián y su pareja. El futbolista le hizo lo mismo y Neumann también tuvo prohibido publicar el rostro de las nenas en Internet. Recientemente, levantaron el acuerdo desde ambos lados y ahora los dos tienen permiso para mostrar a sus hijas.

¿Qué pasó entre Nicole Neumann y Micaela Viciconte?

La panelista Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que el problema con Viciconte empezó cuando Neumann fue a llevar a sus hijas a la casa de Fabián, que queda dentro de un country, y él y Micaela la hicieron esperar afuera y le prohibieron entrar. “Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. ¡Tiene tres criaturas pequeñas! Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, porque era el día que le tocó a Cubero, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia”, relató Latorre.

“¡¿Cómo Nicole Neumann que es la madre no va a poder llevar a sus hijas a la casa del padre?! ¡¿Estamos todos locos?!”, expresó. Ahora, Yanina contó algo más sobre la forma en la que Micaela trata a las hijas de Nicole y Fabián. “Nicole las había mandado con un pote de vitamina C y se lo tiró a la basura, no le quiso imprimir cosas del colegio y las chicas volvieron a su casa depiladas. Eso le pareció un horror. También es cierto lo de los gritos. Todo esto está en la Justicia. Ella espera no llegar a una Cámara Gesell, pero hasta pensó en pedir pericias psicológicas", reveló.