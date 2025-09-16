Qué dijo Nacho Castañares tras el accidente que sufrió Thiago.

Nacho Castañares habló sobre la salud de Thiago Medina en el programa Fuera de joda que se emite por el streaming de Telefe. El exparticipante de Gran Hermano, quien compartió edición en 2022/23, se refirió al accidente que tuvo el joven mientras circulaba con su moto que derivó en su urgente internación en el hospital de Moreno.

"Antes de arrancar el programa me parece que tenemos que hablar un poquito de lo que nuestro amigo Thiago está pasando", introdujo. "Obviamente todo esto es con mucho respeto, pero al ser también mi programa creo que merecía este espacio y que entiendan también esta situación. Por suerte está estable y está recibiendo todos los controles gracias a los médicos del hospital, toda la atención necesaria que un accidente así conlleva", reveló Nacho.

Al mismo tiempo, expuso que estuvo presente en los últimos días y Thiago está recibiendo "mucha contención de su familia, amigos, obviamente los médicos está haciendo los suyo y están haciendo un laburo impecable". "Les pedimos a todos lo que compartió Dani: que sigan por favor haciendo una cadena de oración para Thiaguito que entre todos podemos ayudarlo, que está un poquito mejor", dijo.

Nacho y Thiago mientras estaban en la casa de Gran Hermano.

Nacho también dijo que los partes médicos son cada día más alentadores "pero va a ser algo largo porque fue un accidente grande. Nosotros estamos todos unidos, yo estuve el finde con los hermanos, con las hijas, con Dani". En última instancia, dejó en claro que cualquier información oficial partirá de Daniela Celis, expareja de Thiago, o los hermanos del joven.

Daniela Celis volvió a hablar sobre el estado de salud de Thiago Medina

"Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y Reiki que envían", indicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, también dejó en claro que "permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado" y por el momento, se mantiene "el pedido de oración". "Toda la luz que envían está llegando. Las bebes están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias", finalizó.