Un conductor de Telefe se sinceró en las redes sociales.

Una figura de Telefe se pronunció en sus redes sociales sobre la angustia que atraviesa por el fallecimiento de una familiar cercana. Se trata de Diego Poggi, el host de redes y conductor del streaming del canal de las tres pelotas, que perdió a su abuela hace semanas.

El presentador se mostró una vez más cercano a las miles de personas que siguen su cuenta de Instagram y les contó con transparencia cómo atraviesa el duro duelo por la pérdida que sufrió. "Ay, abue. Todavía no lo puedo creer. Hace un mes que nos dejaste. Primero quiero agradecerle al universo por haberme dejado disfrutarte toda mi vida", comenzó su descargo Diego Poggi.

"Es un privilegio tener abuelos de grande, lo sé. Me cuidaste, me educaste, me apoyaste, y muchas de las cosas que logré fueron gracias a lo que aprendí de vos: tus ganas de salir adelante, de vivir a pesar de todo, de resolver primero y después ver qué onda", agregó el host de Telefe. Y siguió: "No puedo creer que no vamos a hablar más por teléfono, que no voy a comer tus tortillas (que a mamá también le salen muy bien), que no vamos a pasar por un McDonald’s a escondidas porque te tenías que cuidar, que no voy a verte alegrarte con cada uno de mis trabajos porque lo volvías loco a San Cayetano".

Poggi reveló una tierna anécdota en relación a su abuela y a su crecimiento profesional: "Incluso, mi tía te enseñó a usar la compu para que pudieras verme en los streams y en la radio. Siempre estabas ahí. No importaba el horario, siempre me bancaste, y yo sentía que te acompañaba. Sé que estás con el abuelo Manolo, que tanto amás, con tus papás y tus hermanos en el cielo, y que nos vas a cuidar a todo".

Diego Poggi, a corazón abierto

El expanelista de TN se abrió como nunca ante sus seguidores e hizo hincapié en que sabe que va a poder procesar la partida de su abuela: "Vamos a estar bien, pero te vamos a extrañar un montón. Todavía no puedo abrir el baúl del auto porque ahí quedó la campera acolchonada que usaste los últimos días... y sé que si la veo me voy a romper todo. Las Navidades, porque justo naciste un 25 de diciembre, no van a ser iguales. Pero nos vamos a encargar de honrarte y celebrarte. Cuidanos y esperame, abue. Te voy a amar siempre".