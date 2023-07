Nacho Castañares filtró lo que todos quería saber de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio: "Se comen"

Nacho Castañares reveló qué fue lo que pasó entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, en el viaje a Córdoba que hicieron recientemente.

Nacho Castañares mandó al frente a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, sus excompañeros de Gran Hermano (Telefe), con un inesperado comentario que alimentó los rumores de romance. Desde el comienzo del reality, los fanáticos notaron cierta tensión romántica entre Marcos y Julieta y, rápidamente, crearon el ship "Marculi". Recientemente, los tres ex "hermanitos" se fueron de viaje a Córdoba y Nacho reveló detalles sobre lo que pasó entre sus dos compañeros.

A pesar de que la mayor parte del tiempo estuvieron los tres juntos, se filtraron algunas fotos de Marcos y Julieta a solas en la casa en el lugar en el que se hospedaron, compartiendo una cena. En una de las imágenes, se los puede ver comiendo una hamburguesa, muy cerca el uno del otro. Lejos de quedarse callado, Nacho reveló la verdad detrás de aquella foto mientras estaban al aire en el streaming Fuera de Joda (Telefe), que hacen junto a Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis.

Todo comenzó cuando Julieta estaba hablando sobre aquella cena y contó: "Estábamos muertos de hambre. Literalmente, ¿viste cuando tenés un vacío en el estómago?". Inmediatamente, Nacho comentó por lo bajo: “Me imagino... Casi se comen entre ustedes”. Julieta, Lucila y Daniela soltaron una sonrisa incómoda, mientras la bailarina continuaba con su relato. "Los polít... digo, los públicas, no nos contestaban", siguió la joven.

Castañares notó que su compañera se había trabado por los nervios y sumó, picante: "Ay, se me traba la lengua...". Sin embargo, la ex "hermanita" lo ignoró y cerró su relato: "Los de la produ no nos contestaban y yo decía 'por favor, necesitamos comida'. Se ve que estaban durmiendo porque ellos también habían estado de gira organizando todo. No nos contestaban, hasta que nos trajeron unas milanesas. Era hermoso el hotel".

Julieta Poggio reveló detalles sobre su relación con Marcos Ginocchio

Recientemente, Julieta estuvo como invitada en A la Barbarossa (Telefe) y habló sobre su relación con Marcos. En un momento de la conversación, le consultaron por la tapa de revista Gente que hicieron juntos y reconoció: “Yo no tenía ni idea que iba a ser parte de la tapa. Me levanté, lo vi y dije ‘qué vergüenza, acá nos van a matar’. La compré y la guardé en mi casa porque no sé si se va a volver a repetir. Ojalá que sí”.

Además, contó cuál fue la reacción de Ginocchio al ver la portada: “Se la mandé. Le puse ‘ah, listo, tapa'. Nos sorprendimos los dos, no nos esperábamos esa tapa, pero me encanta esa foto”. Cuando Barbarossa le preguntó si se hablan seguido por mensajes de texto, Julieta respondió: "No tanto, cuelga él... Es colgado".