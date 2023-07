Figura de Telefe hizo la denuncia menos pensada: "No vemos la plata"

Una figura de Telefe apuntó duramente contra la producción y aseguró que no recibe el dinero que le correspondería.

Figura de Telefe hizo la denuncia menos pensada: "No vemos la plata"

Figura de Telefe hizo la denuncia menos pensada: "No vemos la plata"

Una figura de Gran Hermano (Telefe) hizo un duro descargo contra el canal debido a sus manejos a la hora de pagar por ingresos. De acuerdo con esta persona, las figuras no estaría viendo parte del dinero que se recibe por su programa. Esta denuncia se volvió viral en las redes sociales y generó un fuerte desconcierto entre los televidentes. Por lo pronto, Telefe no dio ninguna respuesta de lo sucedido y los "hermanitos" no volvieron a tocar el tema.

Daniela Celis, exparticipante del reality, fue quien denunció esto al aire durante el streaming Fuera de Joda (Telefe), en el que trabaja junto a Julieta Poggio, Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares. En determinado momento de la conversación, Daniela soltó un llamativo comentario e insinuó que el canal no les paga la cantidad de dinero que les correspondería recibir.

Todo comenzó cuando Julieta notó que una fanática había hecho una donación en dólares para apoyar el programa y comentó: "Empezaron a donar plata". "Mica, gracias por los 10 dólares", comentó Daniela. "Igual, nosotros no sabemos dónde llega la plata...", sumó "La Tora". "¿Alguien está contando las donaciones que tuvimos? Es un montón de plata y nosotros no vemos la plata", se preguntó Celis, mientras miraba a los productores.

"La plata está en el chat, ¿cómo se saca? Vos que sos streamer, ¿cómo se saca la plata del chat?", insistió Daniela, preguntándole a su compañero Nacho. "Eso va a una cuenta bancaria. No sé qué cuenta bancaría estará asociada", explicó el joven. "Bueno, no donen más plata. Excepto que un día vengamos y digamos 'chicos, les queremos contar que recibimos la plata de las donaciones'. Ese día va a pasar cuando la recibamos", aclaró Celis, tajante.

Daniela Celis mandó al frente a Julieta Poggio y le hizo una incómoda pregunta en vivo

Recientemente, "Pestañela" acorraló a su amiga Julieta con una pregunta al aire en relación a Marcos Ginocchio, el ganador del reality, tras los fuertes rumores de romance que circularon entre los dos. Estas versiones se intensificaron aún más después de que los dos "hermanitos" viajaran a Bariloche juntos. Una vez que Julieta volvió, Daniela le preguntó: "Podemos seguir hablando de cómo fue tu regreso... ¿Extrañás, no extrañás...?".

Poggio se mostró perpleja y le respondió: "¿A quién?". "¡A Bariloche, boluda!", le contestó Daniela, mientras Lucila "La Tora" Villar las miraba con un gesto de incomodidad. "¡Pará, amiga! ¡Me fui un finde! ¿Cómo voy a extrañar?", respondió Julieta. "Bueno... Pero vi una historia de Cami que decía 'extraño Bariloche', tu hermana se fue con vos...", insistió Daniela. "Es que la pasamos muy bien, te juro, tengo muchas ganas de volver", cerró Julieta. Rápidamente, el clip se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios opinaron que, probablemente, "Pestañela" le había preguntado por "El Primo".