Daniela Celis acorraló a Julieta Poggio con una incómoda pregunta sobre Marcos: "¡Pará, amiga!"

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), sorprendió a Julieta Poggio, su amiga, con una incómoda pregunta en vivo en su podcast Fuera de Joda (Telefe). Ahora que la bailarina volvió de su viaje a Bariloche, a donde viajó con su hermana Camila, regresó al podcast y contó todos los detalles sobre su aventura. En un momento de la conversación, Daniela le hizo una llamativa pregunta que, según varios de los oyentes, estaba relacionada con los rumores de romance con Marcos Ginocchio.

Si bien Julieta viajó junto a su hermana, Marcos también viajó al mismo destino, acompañado de un amigo. Esto llamó mucho la atención de sus fanáticos, ya que compartieron este viaje justo cuando los rumores de romance se hicieron más fuertes. Además, fueron vistos demasiado cerca en varias fotos y videos en boliches de la ciudad. En este contexto, "Pestañela" la tomó por sorpresa al hacerle una incómoda pregunta.

"Podemos seguir hablando de cómo fue tu regreso... ¿Extrañás, no extrañás...?", quiso saber Celis. Poggio se quedó muda ante su pregunta y, con un gesto de confusión y miedo, le preguntó: "¿A quién?". "¡A Bariloche, boluda!", le respondió Daniela, mientras Lucila "La Tora" Villar miraba toda la situación con un gesto de incomodidad.

"¡Pará, amiga! ¡Me fui un finde! ¿Cómo voy a extrañar?", sumó Julieta. "Bueno... Pero vi una historia de Cami que decía 'extraño Bariloche', tu hermana se fue con vos...", insistió Daniela. "Es que la pasamos muy bien, te juro, tengo muchas ganas de volver", cerró Poggio. Inmediatamente, el clip se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios opinaron que, probablemente, Celis le había preguntado por "El Primo".

Qué dijeron Julieta Poggio y Marcos Ginocchio sobre los rumores de romance

Al ser consultados al respecto, ambos negaron las versiones de romance. Sin embargo, algunas declaraciones que hicieron despertaron descreimiento entre sus seguidores. Primero, Julieta aseguró en Fuera de Joda que, por su personalidad y su forma de vincularse, lo más probable es que dentro de poco tiempo vuelvan a verla en pareja con alguien más, a pesar de su reciente ruptura con Lucca Bardelli.

Cuando le preguntaron por esto en LAM (América TV), la bailarina explicó: "No te digo que ahora me voy a poner de novia porque este es un momento que quiero para mí, para experimentar y para dedicarle a mi carrera. Pero de verdad, yo siempre estoy en pareja y me cuesta mucho estar sola, así que tengo que aprender. Yo siempre superé muy rápido todas mis relaciones, entonces seguro por eso se dijo".

Por último, aseguró que "Marcos es un amor, es lindo, lo tiene todo pero es mi amigo" y que, por esa razón, le cuesta verlo de otra manera. Por su parte, Marcos dijo en LAM: "Con Juli tenemos muy buena relación, de amistad. Es una conexión muy linda, como amigos" y que siempre la vio como una amiga. Sin embargo, muchos de sus fanáticos creen que estarían ocultando su amor.