¿Cómo recuperar la pantalla del celular cuando aparecen líneas de colores?

El uso frecuente de los celulares puede provocar que se presenten algunas imperfecciones que se encuentran vinculadas con el software y hardware. Algo que afecta por igual a los dispositivos de Apple y Android. Uno de los problemas más comunes en la presencia de líneas de colores sobre la pantalla. Se trata de una señal poco alentadora.

Estas imperfecciones que son muy notables a la vista y que puede provocar ciertos problemas al momento de hacer uso del dispositivo. Son varios los motivos por los cuales pueden originarse. En algunos casos, son producto de una aplicación o registro del sistema operativo que no funciona de la manera correspondiente. En otros es consecuencia de algún maltrato que es ocasionado por golpes.

"¿Qué truco es este?", expresaron desde El Ranchoero Loco, como figura su usuario de X (Ex Tiwtter). Lo particular del posteo es que se trata de una manera de alertar a las personas que no todos los tutoriales que se encuentran disponibles en las redes sociales no son aconsejables aplicar sobre los dispositivos. Algunos de ellos funcionan pero otros disponen de una dudosa efectividad que puede provocar daños irreparables.

En el caso de los celulares que cuentan con una serie de líneas verdes, también pueden ser de otros colores, no se aconseja realizar el hack del encendedor. Hay dos motivos muy claro. Uno es que se le estaría dando calor a una parte donde se encuentra la batería, que se puede sobrecalentar y explotar. Mientras que el segundo implica un daño directo al cristal de la pantalla.

¿Cómo arreglar la pantalla?

La primera sugerencia que se desprende es que puede ser un problema de software y es posible solucionarlo con iniciar el celular con el modo seguro. Una manera de desactivar las aplicaciones que no son de iOS y Android. Por ende, se podrá determinar si la presencia de las líneas siguen activas o se eliminaron.

En caso de que sean visibles, hay que comenzar a determinar que se trata de un daño en uno de los componentes del celular. La respuesta más efectiva es acudir a un técnico para que aplique los arreglos y reemplazos de piezas sufrieron un daño. Si bien implica un monto de dinero a pagar, el porcentaje de que se solucione el problema es bastante elevado.

Las aplicaciones necesitan mantenerse actualizadas para ser atractivas y atrapar la atención de los usuarios, pero también porque deben corregir errores y sumar parches de seguridad contra el robo de información. Es por ello que la próxima versión de WhatsApp dejará de estar disponible en determinados celulares. Algo que puede obligar a un cambio de equipo de manera forzada para seguir en contacto.

Desde Meta explicaron que todos los dispositivos que cuenten con un Android 5.0 y iOS 15 no van a poder a hacer uso del servicio de mensajería. Lo particular es que tampoco habrá acceso a los chats para recuperar mensajes, audios, fotos, videos y stickers. Si no se llevó a cabo el proceso de traslado antes de la fecha señalada, la información se perderá para siempre.

Modelos afectados