La empresa Samsung presentó el nuevo Galaxy S25 Edge , un celular que busca marcar un antes y un después en el mercado tecnológico. Con un grosor de apenas 5,8 mm y un cuerpo de titanio , este dispositivo se destaca no solo por su elegancia , sino también por su resistencia . Este modelo promete llevar la experiencia de la serie Galaxy S a otro nivel gracias a sus innovaciones claves .

La cámara principal del dispositivo no se quedó atrás, ya que incluyó un objetivo panorámico de 200 MP que elevó la fotografía nocturna a un nuevo nivel . Con más del 40% de brillo mejorado en condiciones de escasa luz , junto a un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y mejoras en el enfoque automático , el S25 Edge brindó una flexibilidad creativa única para los amantes de la fotografía .

Pero eso no es todo, este modelo integró a la perfección Galaxy AI , mejorando la edición de imágenes con funciones como Audio Eraser y Drawing Assist . La plataforma Snapdragon 8 Elite garantizó un rendimiento fluido y veloz, ideal para quienes exigieron la máxima potencia en su día a día.

Por si fuera poco, la integración de agentes de IA en el S25 Edge lo convirtió en un compañero ideal en las rutinas diarias. Las funciones Now Brief y Now Bar, que incluyeron integraciones con aplicaciones de terceros, facilitaron recordatorios útiles y aumentaron la productividad.