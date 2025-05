¿Android o iPhone? Quién tiene mejor rendimiento con las fotos

Por qué las fotos son mejores en iPhone en vez de Android

Al momento de comprar un nuevo celular, son varios los factores que ingresan en juego para dar con el elegido. Algunos miran la batería, pero otros se enfocan en determinados detalles como puede ser la calidad de las fotos y si la misma se mantiene al subirse a las redes sociales. Un debate que presenta a un ganador entre los equipos que son de iPhone y los que cuentan con Android.

Son dos modelos totalmente distinto de celulares y que tienen millones de fanáticos en varias partes del planeta. Cada uno puede resaltar las características necesarias para justificar el uso, pero hay una diferencia que queda más que evidente cuando se lleva a cabo una comparación. Una que sobre sale en la calidad de las fotografías como también de los videos que son publicados en las distintas redes sociales, pero con cierto énfasis en Instagram.

Por qué las fotos son mejores en iPhone en vez de Android

"Alguien me puede explicar por qué las aplicaciones en el iPhone funcionan mejor que en Android. En Telegram las descargas de archivo son mucho más rápido. Y con redes sociales pasa lo mismo. Subí el mismo video en ambos sistemas pero la calidad en el iPhone se ve un poco mejor", expresó Domingo Gomes, en su canal Newesc de YouTube. En el video es posible apreciar como la paleta de colores se siente más viva en un sistema mientras que en el otro da una sensación de estar apagada o la presencia de un filtro.

"Hasta YouTube que pertenece a Google suelen lanzar funciones primero en el iPhone. Esto no quiere decir que todas las aplicaciones sean mejores porque WhatsApp yo creo que funciona mejor en Android", agregó. La respuesta a este interrogante se encuentra en la calidad del software y hardware que presentan los equipos que son fabricados por Apple frente a los que otras compañías tienen a disposición.

En el caso de los iPhone el procesamiento de imagen es tan avanzado que aumenta la calidad de la fotos, reduce la presencia de ruido, mejora la nitidez y ajusta los colores de una manera muy natural. También está presente el modo HDR que permite que los detalles en zonas brillantes y oscuras no queden perdidos. Mientras que los lentes y los sensores colocados en cada cámara cuentan con materiales de primer nivel que se complementan con el trabajo que la aplicación lleva a cabo.

https://www.eldestapeweb.com/tecnologia/celulares/furor-por-el-truco-para-comprar-un-iphone-16-en-chile-desde-casa-ahorras-1-millon-de-pesos-2025324195837

Alerta WhatsApp: qué modelos de iPhone no podrán usar la app desde el 1ro de junio

A medida que el tiempo transcurre, las aplicaciones van sufriendo una serie de mejoras que les permiten solucionar errores que los usuarios encontraron como también tapar baches de seguridad con el fin de que los datos de las conversaciones queden protegidos. Es por ello que desde Meta anunciaron un listado de modelos de iPhone que dejarán de ser compatibles con la nueva actualización de WhatsApp.

Aquellos que dispongan de iPhone 5 lanzado entre 2012/2013, iPhone 6 puesto a la venta en 2014/2015 y los dueños de un iPhone SE de primer generación (2016) no van a poder correr la aplicación de mensajes. Estoy incluyen a las versiones iPhone 6 Plus, iPhone 6s y iPhone 6s Plus. Es por ello que deben realizar un traspaso de todos los chats porque después del primero de junio no habrá más acceso a la app y los datos se perderán para siempre.