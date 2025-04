¿Por qué no todas las baterías externas son aptas para iPhone?

Qué batería externa elegir para Iphone

Cada año salen nuevos modelos de celulares al mercado con la promesa de presentar mejoras, pero lo que más le importa a los usuarios es que cuenten con una batería de larga duración. Un problema algo frecuente con los iPhone y es por ello que algunos acuden al uso de cargadores externos con el objetivo extender el uso. Aunque no todos son aconsejables.

El uso que una persona pueda darle a un dispositivo depende mucho de la cantidad de actividades que realice. Esto puede provocar que salir de casa represente un verdadero riesgo, debido a que será necesario llevar el cargador en el bolso, pero hay veces que no alcanza y la mejor solución de la que se dispone es comprar un complemento de respaldo.

"Hace 3 años me encontré este cargador portátil, siempre tuvo una cinta pegada porque estaba roto y yo le iba poniendo más. Ahora se la saqué y está así, como con ese 'líquido' raro y tiene un olor. Anda bien pero me da cosa que eso sea peligroso, ¿dicen que ya no lo use más?", expresó QuimeyHerrera01, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El dispositivo tiene un hueco en la parte superior y el líquido que se desprende es el refrigerante para que no levante temperatura.

En los comentarios le recomendaron que lo lleve al centro de reciclaje de dispositivos electrónicos de su municipio para que tenga un tratamiento adecuado, debido a que no se puede mezclar con la basura común por su alto grado de contaminación. Se trata de un objeto que podría entrar en corto en cualquier momento y dañar el funcionamiento de un iPhone como también de otro celular.

¿Por qué no todas las baterías son para iPhone?

Los productos de Apple disponen de una serie de especificaciones técnicas que provocan que no todos los dispositivos a la venta para recargar la baterías sean recomendables adquirir. De hecho, la web de la compañía tiene un apartado en el que hace mención de los objetos de MagSafe para llevar un respaldo que permita darle mayor utilidad al celular en caso de ser necesario.

"El imán asegura un alineamiento adecuado para la recarga inalámbrica rápida, y permite sostener el iPhone con la mano y usarlo mientras se recarga. Sin la alineación magnética, los cargadores MagSafe también pueden cargar otros modelos de iPhone y AirPods", expresa Apple. También le aconseja a sus usuarios que la carga de la baterías debe realizarse hasta el 90%.

Esto permitiría extender su vida útil por un tiempo más que el normal. Además de que el sistema operativo cuenta con un proceso de programación para que la batería externa deje de aportar energía cuando se llegue al porcentaje señalado. Solo es necesario ingresar al "centro de control", seleccionar "ahorrar batería" y establecer el límite de abastecimiento.