Julieta Poggio se hartó y contó la verdad sobre su relación con Lucca Bardelli: "Me cuesta mucho"

La exparticipante de Gran Hermano habló sobre las acusaciones de su expareja. Julieta Poggio le respondió a Lucca Bardelli sin escrúpulos.

Julieta Poggio reveló la verdad sobre su relación con Lucca Bardelli después de las acusaciones de su expareja. La celebridad de TV que salió tercera en Gran Hermano 2022 dio a conocer por qué contó en público que estaba separada de su ex, sin que éste lo supiera.

Lucca Bardelli aseguró que se habían tomado un tiempo con Poggio y que se enteró que estaban definitivamente separados por el streaming de Telefe del que la joven forma parte junto a sus compañeros Nacho Castañares, "La Tora" Villar y Daniela Celis. La bailarina de 21 años fue consultada por el notero de La Tarde de El Nueve sobre los dichos de su ex y ella respondió la verdad sobre por qué decidió contar todo ante sus millones de fans.

"Ay, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces quizás cuando me hacían una nota y me decían ‘Juli, ¿seguís de novia?’, yo no puedo, no me sale mentir. Se me nota en la cara", comentó la modelo e instagramer. Y agregó: "Entonces lo tuve que decir en el streaming para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque son mis compañeros, son de mi confianza y sé que ellos no me iban a juzgar en nada".

Bardelli y Poggio estuvieron en pareja durante tres años y desde el ingreso a Gran Hermano de la joven la gente auspició el final de la relación, debido a las posibilidades de infidelidad de ambas partes dada la distancia entre la pareja. A pesar de que no se conocieron situaciones de infidelidad comprobables por parte de ninguno de los los lados, el tiempo le dio la razón a la gente y el amor entre Lucca y Julieta llegó a su fin.

La palabra de Lucca Bardelli sobre su separación de Julieta Poggio

El modelo dialogó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó que habían hablado de manera sana y decidido tomarse un tiempo para pensar en sus sentimientos. "Esto fue cinco días antes de que ella comunique la noticia. Yo me quedé esperando qué onda ese tiempo y después lo dijo en público, hablé con ella para juntarnos y darle un cierre formal, yo quería cerrar el ciclo y no quería cerrarlo por la radio", comenzó su descargo Bardelli. Y agregó: "El día que nos separamos fue muy light y entendimos que como pareja no íbamos a seguir. Fue poco tiempo entre la distancia que decidimos darnos y la separación".