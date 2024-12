Recursos ociosos y escasa inversión: radiografía del sector industrial tras el primer año de gobierno de Milei

A un año del inicio del gobierno de Javier Milei el panorama industrial es alarmante. Desde diciembre del año pasado se perdieron cerca de 40.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero y cerraron más de 800 empresas. La radiografía del estado actual del sector muestra además que el 90% de los principales gremios industriales considera que el uso de la capacidad instalada se estancó o empeoró con la gestión libertaria, mientras el 69% señaló que no hubo inversión en nueva maquinaria.

Como complemento, el 76% reportó problemas de producción y siete de diez indicaron caída en las ventas, a la vez que el 60% de los sindicatos nucleados la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) enfrentaron despidos en el último trimestre, así como suspensiones, recorte de horas extra y retiros voluntarios. Considerando lo sucedido en otros sectores como minería y construcción, la destrucción de empleos supera los 120.000 puestos.

De cara a los próximos meses las expectativas no son auspiciosas ya que “el 60% la ve peor o mucho peor”, y apenas un 6,7% de los sindicatos indicó la posibilidad de una leve recuperación en su sector.

Desmantelamiento industrial

A días de cumplirse un año del comienzo del gobierno de Milei, datos sectoriales de la industria argentina despiertan alerta sobre el impacto en la estructura productiva local y, en consecuencia, en los puestos de trabajo. Un relevamiento comparó la situación actual frente a noviembre 2023 y señaló que el 87% de los representantes gremiales de la industria reconoce que hubo una contracción en la actividad a lo largo del año (70% lo afirma solo mirando el trimestre anterior) en tanto que más de la mitad alertó por caída en las ventas y el 76% reportó problemas de producción. Un dato que grafica el estado actual: el 92% sostuvo que el uso de la capacidad instalada en las fábricas no mejoró o directamente empeoró en 2024.

“Este dato se inscribe en un contexto de recesión, donde las políticas impulsadas por el gobierno han impactado negativamente en la mayoría de los sectores consultados”, describió el informe presentado por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) y CEPA.

El impacto directo del freno en la actividad se observó en una caída en los turnos de producción ya que el 62,9% refirió que enfrentó una reducción de los mismos en el último trimestre, en tanto que la consecuencia que más preocupa tiene que ver con que, se acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde fines del año pasado a agosto de este año -último dato disponible- se destruyeron 38.532 puestos de trabajo en el sector industrial y se perdieron al menos 879 empresas manufactureras.

Al indagar más en detalle sobre la situación de las y los trabajadores se relevó que el 60% de los sindicatos nucleados la Confederación enfrentaron despidos en el último trimestre y el 33% se refirió a problemas por parte de las empresas para afrontar pagos de salarios (no se cubrió el sueldo o se pagó fragmentado en el mes). En relación, el 82% de los gremios señaló que hubo recorte de horas extras en su rubro y el 72% enfrentó suspensiones, licencias y adelanto de vacaciones, porcentaje similar a quienes reconocieron que hubo oferta de retiros voluntarios para los trabajadores.

En cuanto a las paritarias, el 79% de los gremialistas reconocieron que los aumentos se negocian, pero “se homologan y pagan tardíamente”. De cara al próximo trimestre, solo el 7% de los representantes de gremios industriales tiene la expectativa de que el panorama mejore, para el 93% restante la situación será peor o igual que hasta ahora. Sobre la periodicidad en que se están discutiendo paritarias el 41% señaló bimestral, el 31% trimestral y el 10% mensual en tanto que indicaron que, en la negociación paritaria, además de los salarios, se discute la actualización de convenios, la incorporación de sectores y el fondo de desempleo.

Se suma a lo anterior que el 83% de los gremios considera que el vínculo con la Secretaría de Trabajo es "malo o regular." Sólo el 3,4% de los sindicatos evaluó que las condiciones laborales de los Convenios Colectivos de Trabajo han mejorado.

Respecto de la cantidad de puestos de trabajo perdidos en lo que va de este año el informe amplió que, si se considera industria manufacturera, minería y construcción en conjunto, la pérdida de puestos de trabajo asciende a 126.050. A la vez que la pérdida de empresas alcanza las 2.333 firmas.

Inversión paralizada

El informe detalló también el estado de situación de la inversión productiva y los datos no son prometedores. Al ser consultados sobre si hubo algún tipo de inversión en el último trimestre, el 69% de los representantes sindicales dijo que “en ningún caso se incorporó nueva maquinaria”, en sintonía el 62% aseguró que no se invirtió en modernización de tecnología, y 67% señaló que no hubo avances respecto de la optimización de los lugares de trabajo.

Lo anterior va en consonancia con los últimos datos difundidos por la consultora Orlando J. Ferreres que indican que en octubre la inversión bruta interna registró una caída del 3,7% interanual medido en términos de volumen físico, llegando a acumular para diez meses del año una contracción de 18,7%. En la medición en dólares, la inversión fue apenas de USD 7.809 millones mensuales.

En detalle, en el caso de maquinaria y equipos, evidenció un crecimiento de 12,1% respecto del mismo mes del año pasado, aunque no alcanzó a revertir la contracción acumulada (-12,3%). Según la consultora, “al crecimiento que ya veníamos observando de los equipos nacionales, se sumó la expansión de la maquinaria importada, aumentando 12,2% de forma anual”. A contramano, la inversión en el sector de la construcción se contrajo en octubre 16,6%, “mostrando las dificultades del sector para entrar en una fase de recuperación”. La construcción acumula así una baja de 24,0% para los diez meses del año.

Siguiendo la evolución mensual de este indicador, el informe del centro de estudios económicos analizó que “términos más generales, la estabilidad macroeconómica, junto con los beneficios impositivos que está promoviendo el gobierno fomentan la recuperación de los niveles de inversión. Del otro lado, las restricciones cambiarias y una economía que no termina de reflotar, aún con alta capacidad ociosa, siembran dudas sobre la velocidad que tendrá la recuperación de la inversión”.

Pocas expectativas

Las perspectivas de mejora de los gremios industriales para los próximos meses son pocas o nulas. Tras la aprobación de la llamada “Ley Bases”, el 70% dijo que el impacto en el sector industrial “será negativo”.

Además, de cara a la actividad para el próximo trimestre, “el 60% la ve peor o mucho peor”, y en cuanto a las expectativas hacia adelante, apenas un 6,7% de los sindicatos indicó la posibilidad de una leve recuperación en el corto plazo, lo que evidencia un clima de proyecciones negativas.