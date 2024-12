Alerta medicamentos PAMI: los jubilados que no cumplan estos requisitos dejarán de tenerlos gratis

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) relanzó el subsidio social para acceder a medicamentos gratis para aquellos afiliados y afiliadas que no pueden acceder a ellos por situaciones de vulnerabilidad social. A partir de ahora, además de cumplir los requisitos para poder recibir un subsidio para la compra de remedios deberán llenar un formulario obligatorio. Las personas que no cumplan con esos requisitos no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento.