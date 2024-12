Diputado de LLA defiende quita de medicamentos: "No creo que los jubilados mueran”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle, defendió el recorte de los medicamentos gratuitos del PAMI a los jubilados. Justificó la medida al afirmar que la prioridad es revertir el "déficit presupuestario". Dijo que no cree “que se mueran si no toman los medicamentos".

"No me parece mal lo que se está haciendo", apuntó Ovalle en diálogo en El Destape 1070. El diputado por Salta remarcó que quienes se oponen a la medida están "defendiendo un déficit presupuestario".

En ese marco, Ovalle agregó: "No creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos", y añadió que los jubilados pueden "tener parientes que lo puedan ayudar, no debe ser para tanto".

El recorte del gobierno a los jubilados por los remedios

Esta semana el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) relanzó el subsidio social para acceder a medicamentos gratis para aquellos afiliados y afiliadas que no pueden acceder a ellos por situaciones de vulnerabilidad social. A partir de ahora, además de cumplir los requisitos para poder recibir un subsidio para la compra de remedios deberán llenar un formulario obligatorio. Las personas que no cumplan con esos requisitos no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento.

El subsidio por razones sociales está destinado a personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento. adin embargo, para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales, los afiliados al Instituto deberán: Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

Asimismo, no encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto. Tampoco ser propietario de más de un (1) inmueble, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo. De ungual manera, no poseer un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. Ni ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

De no cumplir con los puntos 1 y 2 y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará: Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05). Además Revalidación médica. No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Una vez verificado estos requisitos, el afiliado o afiliada debe realizar el trámite de manera online aquí o de manera presencial en una agencia del Instituto, por la persona afiliada o un apoderado.