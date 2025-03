Alerta para Gago en Boca por lo que pasó con una figura del plantel

Un futbolista del plantel de Boca Juniors que comanda Fernando Gago sorprendió a todos en las primeras horas de este lunes 24 de marzo. Si bien perdió rodaje como titular en el conjunto de "Pintita", igualmente estuvo entre los convocados en su selección y finalmente fue desafectado. De esta manera, regresará al "Xeneize" que ya piensa en el próximo compromiso por el Torneo Apertura ante Newell's que tendrá lugar en Rosario.

Se trata de Marcelo Saracchi, lateral uruguayo que tuvo en cuenta Marcelo Bielsa para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Después de no sumar minutos contra la Selección Argentina en la derrota por 1 a 0 en Montevideo, tampoco dirá presente en la visita ante Bolivia donde la "Celeste" buscará los tres puntos para acercarse a la clasificación a la Copa del Mundo. Para colmo, el seleccionado uruguayo no pasa su mejor momento y ahora sumó esta baja inesperada.

Marcelo Saracchi vuelve a Boca tras ser desafectado por Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay: los motivos

En cuanto a las razones que tuvo Bielsa para desafectar a Saracchi del combinado uruguayo, aún no trascendieron más allá de este flojo presente. Lo cierto es que el defensor con pasado en River Plate regresará a los entrenamientos con Boca Juniors este martes 25 de marzo, aunque no tiene el lugar asegurado en el 11 titular para jugar el próximo domingo ante Newell's Old Boys.

Cabe destacar que, según aseguró el periodista Leandro "Tato" Aguilera, desde el "Xeneize" surgió un enojo con el futbolista luego de una acción de juego contra Alianza Lima en el partido por Copa Libertadores que los de Néstor "Pipo" Gorosito ganaron por penales. De allí en más, Saracchi no volvió a sumar minutos en cancha y su lugar lo ocupó Lautaro Blanco.

Marcelo Saracchi regresa a Boca tras ser desafectado en la Selección de Uruguay

Los números de Marcelo Saracchi con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 48.

: 48. Goles : 4.

: 4. Asistencias: 5.

