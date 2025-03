Sonríe Gago: las figuras que se recupera en Boca en la recta final del Apertura

Boca Juniors cosechó su sexta victoria al hilo en el Torneo Apertura 2025 y sin dudas el presente del equipo ilusiona a Fernando Gago de cara a lo que se viene. A su vez, el DT recibió una gran noticia que le suma y mucho para la refcta final de la fase de grupos del certamen doméstico. La misma tiene que ver con la recuperación de dos importantes referentes del plantel que esperan ansiosos la vuelta a las canchas.

Los futbolistas en cuestión son Sergio "Chiquito" Romero y Nicolás Figal, quienes todavía no están en óptimas condiciones de sumar minutos en el verde césped pero están cada vez más cerca de tener el alta médica. Por supuesto, luego dependerá del propio entrenador darle o no lugar en el primer equipo. Lo cierto es que no hay una fecha precisa para sus respectivos regresos, pero todo indica que llegarían en condiciones incluso para disputar el Superclásico contra River Plate.

Cuándo vuelven Chiquito Romero y Figal en Boca

Dicho cotejo tendría lugar el fin de semana del domingo 27 de abril, pero existe la posibilidad de que vuelvan unas semanas antes, al menos a las prácticas. En el caso del central con pasado en Independiente, fue sometido a una artroscopía en el tobillo izquierdo a raíz de una fibrosis en el mes de diciembre y para mediados del próximo mes podría sumarse al resto del plantel, aunque es claro que deberá esperar para jugar otra vez en la Primera de Boca.

La situación del exarquero de Racing es similar y está aún más cerca del regreso, aunque no es seguro que será titular. Con respecto a esto último, su lesión obligó al club a buscar un arquero para ocupar dicho puesto pensando en lo que viene y la elección fue Agustín Marchesín, que hoy se afianza bajo los tres palos siendo indiscutido para Gago.

Nicolás Figal se recupera de su lesión y se perfila para volver en Boca

Los próximos partidos de Boca por el Torneo Apertura 2025

Fecha 11 | Newell's vs. Boca Juniors - Domingo 30 de marzo, horario a definirse.

- Domingo 30 de marzo, horario a definirse. Fecha 12 | Boca Juniors vs. Barracas Central - Domingo 6 de abril, horario a definirse.

vs. Barracas Central - Domingo 6 de abril, horario a definirse. Fecha 13 | Belgrano de Córdoba vs. Boca Juniors - Domingo 13 de abril, horario a definirse.

- Domingo 13 de abril, horario a definirse. Fecha 14 | Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata - Domingo 20 de abril, horario a definirse.

vs. Estudiantes de La Plata - Domingo 20 de abril, horario a definirse. Fecha 15 | River Plate vs. Boca Juniors - Domingo 27 de abril, horario a definirse.

- Domingo 27 de abril, horario a definirse. Fecha 16 | Tigre vs. Boca Juniors - Domingo 4 de mayo, horario a definirse.

Un titular del Boca de Gago se lesionó, será operado y estará dos meses afuera

El protagonista es nada menos que Alarcón, el mediocampista de contención chileno de 24 años que estuvo desde el arranque frente a Defensa y Justicia en La Bombonera, en el marco de la Zona A del Torneo Apertura en el fútbol argentino. Sin embargo, debió salir a los 25 minutos del primer tiempo durante la goleada por 4-0 y fue reemplazado por Tomás Belmonte como consecuencia de la rotura de los meniscos de la rodilla derecha que le demandará 60 días de rehabilitación.