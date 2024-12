Sin medicamentos PAMI: por decisión de Milei, millones de jubilados van a perder los remedios gratis

La decisión del PAMI del Gobierno de Javier Milei de recortar los medicamentos para sus afiliados perjudicará a un universo de entre 2 y 3 millones de jubilados. La cifra incluye a los que cobran más de 398.000 pesos, menos de la mitad de una canasta básica para los mayores.

Este lunes, el PAMI determinó que los afiliados del PAMI no recibirán los medicamentos gratis, al menos no todos. Ahora deberán solicitar el subsidio social para obtener los remedios con un 100% de bonificación. Entre los requisitos se destaca que deberán cobrar menos de 1,5 haberes mínimos, hoy equivalente a 389.398,14 pesos, y no pueden estar afiliados también a una prepaga. De este modo, las personas que no cumplan con esas exigencias no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento.

Alternativamente, los afiliados que no cumplan con alguno de esos requisitos, pero a quienes el costo de los medicamentos indicados les represente más que un 15% de sus ingresos, podrán solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción, a través de este link.

Cuántos jubilados se verán perjudicados por la medida del PAMI sobre los medicamentos

En total, según datos oficiales de Anses, en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay poco más de 6 millones de beneficiarios (exactamente, 6.086.813). La estadística no discrimina exactamente cuántos cobran menos de 1,5 haberes mínimos (por lo tanto no perjudicados por la medida del PAMI), pero sí permite hace un cálculo aproximado.

De ese total de 6 millones, hay 2,8 millones que hasta un haber mínimo (sin bono). El número incluye a 2,4 millones que se jubilaron con moratoria (el 63% de este universo) y al 448.000 que se jubilaron sin moratoria (el 20% de este universo). Todos ellos seguirán recibiendo los medicamentos gratis como hasta ahora, al igual que otros 289.000 beneficiarios de la PUAM.

Al contrario, la Anses especifica que hay 2,1 millones de jubilados que cobran dos jubilaciones mínimas o más, una cifra que incluye al 55% de los que se jubilaron sin moratoria y al 25% de los que se jubilaron con moratoria. Este universo, un 34,5% de los jubilados totales del país, quedan, a partir de ahora, por fuera de la posibilidad de recibir los medicamentos gratis.

Con la jubilación mínima sin bono en 259.000 pesos a partir de diciembre, esto implica que este 34,5% de jubilados queda afuera por cobrar al menos 518.000 pesos, apenas algo más de la mitad de la canasta básica del jubilado elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, que se ubicaba en 912.000 pesos a partir de septiembre.

Entre estos extremos, Anses precisa que hay 1,06 millones de jubilados que cobran "entre 1 y 2 haberes mínimos", sin señalar cuántos de ellos cobran 1,5 haberes o menos. Por lo tanto, hay un universo de entre 2,1 y 3,16 millones de jubilados que se vio perjudicado y no podrá acceder a los medicamentos gratis del PAMI (probablemente, la cifra exacta esté cerca del medio, alrededor de los 2,5 millones de jubilados). Igual que en el ejemplo anterior, este número incluye a muchos que cobran apenas más de 400.000 pesos, menos de la mitad de la canasta básica del jubilado y apenas más que un salario mínimo y medio.

Vale aclarar que todas estas cifras, en verdad, incluyen no solo a jubilados sino también a pensionados del SIPA (no a beneficiarios de pensiones no contributivas o PNC), ya que el subsidio del 100% de los medicamentos también abarca a este segundo grupo, según pudo confirmar El Destape. Aunque el PAMI solo tiene 5,3 millones de afiliados, cualquier persona que figura en el SIPA tiene derecho a afiliarse, por lo que hay otros 700.000 jubilados que también se ven potencialmente perjudicados.

Lo paradójico de la medida es que el Gobierno constantemente destaca a los jubilados con los aportes necesarios, por ser los que le dan sostenibilidad al sistema, y critica a los jubilados con moratoria por lo contrario. Sin embargo, ahora es el 55% de los jubilados sin moratoria el que se verá perjudicado por no poder acceder a los remedios gratuitos. El elogio venía con trampa.

Como siempre, de ese grupo, los más relativamente perjudicados son los que cobran apenas más de 398.000 pesos. Mientras que un jubilado con la mínima más el bono podrá seguir recibiendo los medicamentos gratis (por cobrar 329.000 pesos, menos que un haber y medio), los que siempre cobraron por arriba de los 400.000 pesos no solo dejarán de acceder a ellos, sino que además son los que más sufrieron en el último año el achatamiento de la pirámide de ingresos de los jubilados, por haber quedado siempre por encima del techo del bono.