Extraña maniobra de la Corte por el Correo: acuerdo Milei-Macri y el factor Lijo

La Corte Suprema hizo un extraño movimiento en el caso Correo, el expediente que más preocupa a Mauricio Macri, que el presidente Javier Milei puede utilizar como herramienta de presión o de cambio y que tiene la nominación del juez Ariel Lijo para el máximo tribunal como contexto ineludible. Tal como reveló El Destape en abril pasado, Macri busca un acuerdo con Milei para licuar la multimillonaria deuda que su familia tiene con el Estado hace más de 20 años. En abril los Macri hicieron una nueva propuesta ante la Corte (que es la que hoy tiene el expediente Correo) que consistía en pagar 118 veces menos de lo que deben, pero hasta ahora el tribunal no le daba curso para que el gobierno de Milei conteste si acepta o no. El martes, pasados ocho meses de esa presentación, en medio de las negociaciones por la llegada de nuevos cortesanos y en las vísperas de que uno de sus cuatro integrantes actuales deje el cargo, el máximo tribunal le dio vía a esa oferta de los Macri.

¿Qué responderá Milei? Esta maniobra de la Corte podría develar la incógnita de si el apoyo de Macri a Milei tenía como pago la solución del caso Correo, al menos la que refiere a la deuda que puede quebrar a la familia del ex presidente. Milei también puede utilizar el caso en modo Macri, es decir, para la extorsión. El expediente Correo mantiene en vilo a Macri, tanto por lo que le debe al Estado como por la posibilidad de ir preso. La causa penal por intentar condonarle la deuda a su familia mientras era presidente la maneja el juez Lijo, que Milei propuso para la Corte, la misma Corte que debe resolver si los Macri van a la quiebra y que ahora hizo este extraño movimiento. Todo se encadena.

La jugada de la Corte no podría ejecutarse sin el visto bueno de Horacio Rosatti, su presidente, pero El Destape pudo reconstruir que la instrumentó Carlos Rosenkrantz. Macri designó a ambos en la Corte y, si bien públicamente llegó a decir que la designación de Rosatti fue "su peor error en materia judicial", lo cierto es que los puentes no están rotos y tienen hoy un objetivo en común: bloquear la llegada de Lijo al tribunal. Rosatti y Rosenkrantz no quieren a Lijo porque puede desbalancear su poder en la Corte; Macri porque no lo controla. ¿Esta maniobra de activar el caso Correo para tirarle la pelota a Milei es una carambola a tres bandas para que la dupla Rosatti-Rosenkrantz mantenga el control de la Corte, se bloquee la llegada de Lijo y Macri a su vez se libere de la deuda con el Estado? Es una historia en desarrollo.

118 veces menos

Esta “nueva oferta” de los Macri ya fue informada por El Destape en abril, apenas la presentaron en el expediente. Los Macri, que nunca pagaron un centavo de esa multimillonaria deuda con el Estado, ofrecieron abonar 2.500 millones de pesos hoy por los 296 millones de pesos/dólares que deben desde hace más de 23 años, puntualmente desde el 19 de septiembre de 2001. A primera vista alguien podría pensar que es una buena oferta pero todo lo contrario: deben 296 millones de pesos/dólares desde 2001 y hoy ofrecen apenas 2,5 millones de dólares, 118 veces menos y con más de dos décadas de demora. Le ofrecen al Estado 2.500 millones de pesos como si fuera relevante: es el 0,003% del presupuesto 2024.

“En épocas donde el erario público carece de liquidez, el pago ofertado implica un ingreso importante para el Estado Nacional”, escribieron los Macri en la presentación que ahora, sin explicación explícita, la Corte movió. Lo cierto es que no, que es un mero sofisma de época que será repetido por los relacionistas públicos que Macri aún tiene en el sistema de medios.

Magia judicial

La jugada de la Corte no tiene antecedentes y no hay Código Procesal que la justifique, pero como todo en el caso Correo es pura invención. De hecho, todo es tan irregular que la jueza comercial Marta Cirulli dispuso en 2021 la quiebra de Correo Argentino y luego la suspendió pero con un detalle: no existe legalmente la suspensión de una quiebra. Menos que menos lo que dispusieron sus superiores de la Cámara Nacional del fuero Comercial, donde las camaristas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal confirmaron esa suspensión hasta que la Corte resuelva si, como quieren los Macri, el caso se muda a la Justicia porteña. Ahora la Corte da curso a una oferta de pago de los Macri mientras todo está suspendido hasta que la misma Corte resuelva otros temas que no resolvió. No hay que ser abogado para darse cuenta que es todo inexplicable desde lo jurídico pero explicable desde el toma y daca promiscuo que envuelve el caso Correo hace más de 2 décadas y que ahora tiene un nuevo capítulo que dependerá de la relación Milei-Macri y de las tensiones para la nueva conformación de la Corte.

La jugada de la Corte no lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Aunque parezca extraño, en un caso de tamaña trascendencia, un breve escrito firmado por el Secretario Letrado Damián Ignacio Font, hombre de Rosenkrantz, dice que “por disposición del Tribunal” le envía la propuesta de los Macri al Fuero Nacional en lo Comercial, donde tramita el caso originariamente. Lo insólito es que la Corte sabe que el caso está suspendido hasta que ellos resuelvan. ¿Por qué envían la propuesta de los Macri? No pueden decir que Font se cortó solo. Podrán alegar que lo envían porque no correspondía que los Macri hicieran la presentación ante la Corte, pero no se explica porque demoraron ocho meses en algo tan sencillo. Parece evidente que juegan otras cosas.

Si, a pesar de todas las irregularidades, esto sigue su curso, la “mejora” en la oferta debería llegar a menos del Procurador del Tesoro Rodolfo Barra, que actúa en esta causa como jefe de los abogados del Estado. Como Procurador del Tesoro Barra es un subalterno del Presidente, o sea, tiene que hacer lo que le indique Milei.

En otro expediente vinculado al Correo, en donde los Macri reclaman que la cosa es al revés y que el Estado les debe plata a ellos, el procurador Barra presentó un escrito lapidario que demolió el planteo de la familia del ex presidente. En un escrito de 47 páginas presentado el 14 de febrero pasado Barra alegó “que lejos de ser acreedora del Estado Nacional, Correo Argentino le adeuda una millonaria cifra”. En esa ocasión hizo lo que corresponde a su cargo, defender al Estado. ¿Hará lo mismo ahora si le llega una oferta de pago que es 118 veces menor que la “millonaria cifra” que adeudan los Macri?

Es todo irregular. Los Macri presentaron esta nueva oferta en uno de los tantos incidentes (como se denomina a las ramificaciones del expediente original por la deuda del Correo) que llegaron a la Corte vía apelación. En este caso en el incidente Nº 84 (hay más de 100), donde reclamaron contra el procedimiento que terminó en la quiebra de la empresa. Hay otros incidentes, el 99 y el 100, que también están en la Corte, referidos a los intentos de los Macri de desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que fue quien frenó en 2017 la condonación de la deuda, y a la jueza Marta Cirulli, que decretó la quiebra. Pese a que los 3 incidentes se mueven juntos en la Corte los Macri solo presentaron la nueva propuesta en el 84.

Que 23 años no es nada

Tal como adelantó El Destape, el expediente que más preocupa a Macri había terminado de circular por las cuatro vocalías de la Corte, lo que indicaba una posible resolución cercana de un caso que lleva en los tribunales desde el 19 de septiembre de 2001, 23 años y contando. Desde noviembre de 2022 el caso lo tenían en la Corte. Primero se lo pelotearon durante dos años entre Rosenkrantz y Rosatti, en noviembre de este año recién le llegó a Maqueda que se lo sacó de encima en una semana y, finalmente, desde el 21 de noviembre lo tiene Lorenzetti en su despacho. Y aparece esta jugada de darle curso a la nueva “oferta” de los Macri, que sale de las oficinas de Rosatti, dueño del manejo de los expedientes en la Corte.

Macri, durante su presidencia, aceptó una propuesta de su familia para cerrar el caso Correo que implicaba una quita del 98,82% de lo que debían, una condonación de que más de 70.000 millones de pesos y cuotas que recién terminaban de pagarse en el 2033. La maniobra fracasó gracias a la oposición de la fiscala Gabriela Boquín, que detectó el fraude y lo investigó, un extraño caso de una funcionaria judicial díscola con los Macri a la que le hicieron pagar las consecuencias con múltiples aprietes. Pero el ex presidente vuelve a la carga y ahora quiere que Milei apruebe una oferta que representa pagar 118 veces menos.

¿De donde salen estos números? Los Macri relatan que en marzo de 2021 ofrecieron pagar el total de su deuda. Es falso: tal como informó El Destape, en ese momento ofrecían pagar 1.000 millones de pesos cuando, actualizado a ese entonces, superaba los 5.000 millones. Ahora dicen: "Hoy la concursada (Correo Argentino) está dispuesta a una nueva mejora de la propuesta", que "se allanaría a la posición del Estado Nacional ofreciéndole la tasa activa del Banco Nación Argentina que pretende para la actualización del crédito" y que "se pagaría el 100% del crédito ajustado desde la verificación hasta el momento del efectivo pago conforme a esa tasa".

El cálculo arranca en 296 millones de pesos/dólares que deben desde septiembre de 2001. La aplicación de la tasa activa del Banco Nación desde entonces arroja que tendrían que pagar 2.275 millones de intereses más la deuda original de 296 millones. Eso da un total de 2.571 millones de pesos que pretenden pagar hoy. Ahora, los Macri deben ese dinero porque decidieron dejar de pagar el canon por la concesión del Correo. Y eran pesos/dólares, por lo que si guardaron esos 296 millones de dólares hoy tienen, de mínima (ese dinero acumuló intereses), 296.000 millones de pesos. Ofrecen pagar 2.571, 115 veces menos. Pasado a dólares, debían 296 millones de dólares y hoy ofrecen 2,5 millones, 118 veces menos.

Quebrado o preso

El caso Correo Argentino es el que más preocupa a Macri tanto en términos económicos como relativos a su libertad. La pata comercial del escándalo del Correo tiene que ver con la deuda que tienen con el Estado desde finales del 2001, que ya cuenta con una declaración de quiebra y la posibilidad de que esta se extienda a SOCMA, la nave insignia de la familia. Por eso Macri apura una definición que cuente con el favor de Milei.

La pata penal, donde Macri fue denunciado por intentar condonarle esa deuda a su familia, es por la que podría ir preso. Ese expediente lleva 7 años en manos del juez Ariel Lijo, que ni siquiera lo llamó a indagatoria pero tampoco lo cerró. Hoy Milei quiere colocar a Lijo en la Corte Suprema, Macri se opone porque no lo maneja y el peronismo negocia a pesar de que ese letargo en el caso Correo sería suficiente no solo para impugnar su llegada al máximo tribunal sino incluso para sancionarlo en su cargo actual.

En este último escrito que los Macri presentaron ante la Corte reescriben la historia de este expediente a su gusto, tal como suelen hacer en cada presentación vinculada al caso Correo. Dicen que la responsabilidad de que este caso lleve casi 23 años sin resolverse es del Estado, que según ellos es el único acreedor que no aceptó sus propuestas de pago. Lo cierto es que tienen 708 acreedores. De esos solo 375 dieron su conformidad y de los cuales 360 eran manejados por estudios de abogados ligados a la familia Macri y a Correo. O sea, en realidad de los 708 acreedores solo 15 aceptaron, tal como reveló El Destape hace rato. Lo que tampoco dicen los Macri es que es que esas propuestas que rechazó el Estado implicaban quitas que superaban el 90% de la deuda y que cuando Macri era presidente intentaron aceptar una que implicaba una quita del 98,82%, más de 70.000 millones de pesos.

Ocultan además que en estos casi 23 años lograron que el fuero Comercial demorara el pedido de quiebra de Correo Argentino, que cuando sucedió en 2021 hicieron otra maniobra para que el caso pasara del fuero Comercial nacional a la Justicia porteña, que ese truco aún no fue resuelto por la misma Corte Suprema que tiene el expediente cajoneado hace casi 3 años. Hasta el procurador interino Eduardo Casal opinó contra los intereses de los Macri, pero la Corte no mueve el expediente principal del caso Correo mientras, ahora, da curso a esta propuesta que los Macri hicieron en abril. Todo extraño. Muy extraño.