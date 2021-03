Mauricio Macri y su familia hicieron una nueva propuesta de pago de su multimillonaria deuda con el Estado por la concesión del Correo Argentino. La presentaron como una mejora de la que hicieron en 2016, que implicaba una condonación del 98,82% de la deuda y que el gobierno de Macri aceptó. Pero lo cierto es que esta nueva “mejora” es cinco veces menos de lo que deben. Ofrecen pagar 1.011 millones de pesos en una cuota pese a que siempre dijeron que no tenían dinero. En su escrito dijeron además que el Estado acepte o se lo excluya de la decisión.

¿Qué proponen los Macri como mejora de su propuesta de pago? Pagar los 296 millones de pesos que deben desde el 2001 más intereses calculados a su conveniencia, que da un total de 1.011 millones. La deuda al día de hoy supera por lejos los 5.000 millones de pesos, por lo que ofrecen 5 veces menos de lo que deben. El Gobierno ya rechazó esa cifra y no hay otro motivo que lleve a aceptarla. Como saben que es inaceptable, Macri y su familia piden que el Estado acepte o se lo deje afuera de la decisión. Real.

Es más: dicen que si el Gobierno no acepta esta nueva estafa a las arcas públicas "perseguiría un innegable revanchismo político contra un ex Presidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente". SIC.

Luego de la audiencia que se celebró hoy la ley establece que hay 5 días hábiles para que los Macri consigan un acuerdo con sus acreedores. Sino Correo Argentino va a la quiebra y la que tiene que hacerse cargo de sus deudas es SOCMA, su accionista controlante. Es decir, la familia Macri. Para evitar eso quieren que la jueza Marta Cirulli convalide esta oferta y que no deje participar al Estado de la decisión.

En su nueva y supuestamente mejorada propuesta los Macri, que hace 20 años que no pagan su deuda con el Estado, se victimizan. Plantean que todo es culpa del Estado por no aceptar sus propuestas anteriores, de Néstor Kirchner por quitarles la concesión pese a que no cumplían el contrato y del Gobierno actual por desandar el camino de Mauricio Macri y sus funcionarios que quisieron condonar la deuda.

"Para la hipótesis que efectivamente el Estado Nacional no prestara su conformidad expresa a una propuesta concursal consistente en el pago ÍNTEGRO y oportuno de su crédito, con más intereses contractuales hasta la fecha del efectivo pago, entonces evidenciaría un inocultable interés contrario al concurso, al deudor concursado y a la masa de acreedores, y denotaría -en verdad ratificaría- una postura hostil que busca por cualquier medio posible (y con el auxilio de funcionarios públicos del más alto rango) la quiebra de la concursada y luego, una para nada velada acción de extensión de quiebra hacia su controlante (SocmaAmericana S.A.) y los accionistas de la misma, integrantes de la familia del ex Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, dice la propuesta de los Macri. El mundo del revés.

La mejora es en relación a la oferta que la familia Macri le hizo al Gobierno de Macri y que implicaba una quita de 70.163 millones de pesos. No era muy difícil de mejorar. Pero de eso a pagar un quinto de lo que deben es difícil hablar de una oferta aceptable.

En este escenario que construyen dicen que Correo Argentino “se ve obligado a realizar una propuesta concursalmente ‘atípica’, concluyente e irresistible, para poder finalizar este desgastante proceso”. Atípico es, pero de concluyente e irresistible tiene poco una propuesta de pagar 5 veces menos que lo que deben.

Esa propuesta es para la deuda con el Estado Nacional, que es el único en la Categoría A de acreedores. No es un dato menor, ya que los Macri deben obtener una mayoría de aceptaciones en todas las categorías de acreedores y si el Estado no acepta no hay trato. Por eso es que ahora piden que se excluya al Estado si no acepta sus condiciones.

Vale la pena reproducir el párrafo de patoteo jurídico de la familia Macri hacia el Estado. Dice así: “la concursada ofrece el pago íntegro del crédito y sin dilación y, como tal, por derecho se producen diversas consecuencias: 1) el acreedor NO puede rechazar un pago íntegro y oportuno; 2) la conformidad con la propuesta concordataria debe tenerse por tácitamente otorgada; 3) cualquier negativa a aceptar el pago o a rechazar expresamente la propuesta concordataria sería producto de un ostensible ejercicio disfuncional del derecho; y 4) a todo evento, estaríamos frente a un acreedor manifiestamente hostil, con interés contrario al interés concursal, y por tanto debería ser pretorianamente excluido de “voto” (en puridad, excluido del universo de acreedores con derecho a conformar la propuesta concursal)”.

En síntesis: Macri y su familia proponen pagar 5 veces menos que lo que deben y dicen que el Estado tiene que aceptarlo o aceptarlo.

Insisten en excluir al Estado de votar porque, según ellos, perjudica a los demás acreedores. Es falso. Como ya explicó este medio, de los 708 acreedores que tiene el Correo solo 15 aceptaron.

Pero insisten en que si el Gobierno no acepta que el Estado cobre 5 veces menos “perseguiría un innegable revanchismo político contra un ex Presidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”.

Al Banco Nación y a la AFIP les hicieron otra propuesta: pagarles en 10 cuotas anuales del 10% de la deuda cada una con una cuota 11 de intereses calculada con la tasa pasiva del Banco Nación. O sea, les terminarían de pagar la deuda casi 30 años tarde. Y con una tasa pasiva, es decir, que terminaría implicando una quita en la deuda, algo que por lo menos el Banco Nación no puede aceptar y siempre rechazó a lo largo de este expediente.

Trampas

En la audiencia que se celebró hoy la única oferta la hizo Correo Argentino. Eso confirma la última trampa de los Macri, que fue buscar empresas para que se presentaran al cramdown o salvataje y así ganar tiempo. Correo solo se pudo inscribir en el cramndown porque hubo otros inscriptos, sino la ley se lo impedía. Lo irregular, una vez más, es que la evidencia revela que esas empresas que se inscribieron no tenían interés real en Correo Argentino sino que el único objetivo era habilitarle una instancia más a los Macri. La prueba es que de las 5 que se presentaron hubo 2 que se bajaron antes y las otras 3 no hicieron ninguna oferta de pago.

El Gobierno ya rechazó el número de 1.011 millones que los Macri dicen que deben y los más probable es que rechace esta nueva propuesta ya que se basa en ese número. Tal como informó El Destape, el Subprocurador del Tesoro Horacio Diez presentó un escrito donde dice que la cifra de 1.011 millones de pesos que presentó la familia Macri tiene “manifiesta improcedencia y falta de veracidad de la información”, recalca a su vez que lo firmó “el desplazado presidente Jaime Cibilis Robirosa” -en relación a que la empresa Correo Argentino está intervenida y los directivos que respondían a los Macri fueron apartados ya que obstaculizaban el acceso a información de la compañía- y afirma que esta última maniobra de los Macri “solo contribuye a generar confusiones en el trámite de este procedimiento de cramdown”.

Vale aclarar que si bien en su libro Mauricio Macri afirmó que “no hay explicación legal para que la Procuración del Tesoro siga con el caso” lo cierto es que fue el propio Macri el que ordenó que la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado, intervenga en este caso. Y lo hizo por decreto, el 201 del 2017.

Tal como informó ayer El Destape, la audiencia informativa que marca la ley ocurrió hoy al mediodía en la sede de la Cámara Comercial. Fue muy breve. Los Macri dijeron que ayer domingo presentaron “un escrito que contiene una mejora a la propuesta” y que están “en negociaciones con acreedores a fin de obtener ratificaciones y nuevas adhesiones”.

De la audiencia participaron: Jaime Cibilis Robirosa y Jaime Kleidermacher, presidente desplazado y abogado de los Macri, ambos imputados penalmente por el vaciamiento de la empresa; el contador Raúl Guelman, a cargo de la sindicatura general del concurso pero manejado por otros abogados históricos de los Macri, Julio César Rivera y Beltrán Louge; el contador Jorge Elías Krasnoboda por la sindicatura verificante; la contadora Liliana Cichero, que formó parte del estudio que evaluó el valor de la empresa, que es cero y solo deudas. Por parte de el Estado, tal como anticipó El Destape, estuvieron la Procuración del Tesoro, la AFIP y el Banco Nación, los tres principales acreedores de Correo Argentino. También participó el abogado Javier Armando Lorente como representante de SOCMA, la titular de las acciones de Correo, y la interventora de la empresa Flor Inés Farber.