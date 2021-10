Moria Casán se diferenció de Susana Giménez: "Voy a apostar por el país"

Moria Casán se distanció de Susana Giménez tras las críticas de ella hacia su Argentina natal en Uruguay. "Voy a apostar por el país", prometió.

Moria Casán se diferenció de Susana Giménez después de las fuertes críticas de la diva hacia la Argentina durante una entrevista en Uruguay, en la que dijo que "por suerte" se hizo "casi una uruguaya más". En plena emisión en vivo de Intrusos (América TV) de este jueves 14 de octubre de 2021, debatieron al respecto y dejaron en claro que las divas piensan muy diferente en este sentido. Allí, los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron contundentes con la información en el estudio del canal de la televisión abierta, mientras debatían también con sus panelistas Virginia Gallardo, Karina Iavícoli, Evelyn Von Brocke, Paula Varela y Marcela Baños.

La actriz de teatro, exmodelo, conductora, empresaria y representante artística dialogó con la periodista María Laura Santillán en el portal Infobae y fue contundente acerca su visión sobre el estado actual y político de la nación en la que vive: "A los argentinos nos va mal porque somos jodidos, estigmatizamos, no nos gusta que al otro le vaya bien... Pero nunca tuve ganas de irme a vivir afuera, este país es maravilloso y hay que disfrutarlo. Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Yo siempre construí todo acá”.

Moria Casán se diferenció de Susana Giménez en su visión sobre Argentina

Además, la reconocida y prestigiosa artista profundizó acerca del tema político: “Esta es una nueva era para proyectarse y seguir cada vez más adelante en nuestras cabezas, no elegir un Estado que gobierne o piense en manipularte, o depender de un Estado. Yo siempre dependí de mí, entonces lo que diga el Presidente no forma parte de lo mío. Sea quien sea: (Fernando) De la Rúa, (Carlos) Menem, todos los que tuvimos...".

"A mí no me da nada el Estado, yo nunca recibí un peso del Estado. Yo pago mis impuestos, tendría que tener una jubilación de la pu... madre que lo parió y tengo una jubilación de m...", amplió Moria. Y resaltó: "Entonces, me autogestiono. No me interesa lo que diga ningún Presidente de ninguna cosa. Sigo firme como un caballo para adelante, sea quien esté: estén los milicos, esté Menem, esté el Presidente que sea, yo siempre trabajo y me hago lo mío. Nunca nadie me dio ningún sobre, no depende de nadie, depende de mí”.

Moria Casán aclaró cómo es su relación con Sergio Massa

En un momento de la charla, Santillán le preguntó por su noviazgo con Fernando "Pato" Galmarini, el padre de Malena, quien a su vez es la esposa del vigente presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Por ello, "La One" contestó sin filtro, fiel a su estilo: “Lo que me pasa es épico porque no se parece a nada. Si te lo tuviera que explicar, sería difícil porque es algo que siento. Siempre pude explicar cosas, pero me costaba porque estaba muy enamorada de mí misma, entonces había una parte mía que no cedía, pero ahora estoy viviendo un romance… No sé, un crush, un flechazo”.

Moria Casán y Susana Giménez, juntas en los buenos viejos tiempos...

Además, detalló que el amor entre ellos no lleva demasiado tiempo porque “fue hace siete meses, un poquito antes clandestinamente, dos o tres meses clandestinos...”. Ya con respecto a Massa, puntualizó para terminar: "Nos divertimos con las cosas cotidianas, Sergio tiene mucho humor y Malena también. Es una familia poderosamente ensamblada, cómo se ayudan y se sostienen... Porque están todos en el poder, están en la política y en el deporte, y siempre son muy unidos. No pensé que eran tan unidos, tan familia".