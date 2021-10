La confesión íntima de Moria Casán con su nuevo novio: "Se le cayó el calzón"

Moria Casán hizo una desopilante e increíble revelación sobre lo que le pasó en la primera cita con su novio, Fernando Galmarini, suegro de Sergio Massa.

Moria Casán volvió a dejar atónitos a miles de televidentes. La actriz y modelo dio detalles de su relación con su nuevo novio, Fernando "Pato" Galmarini, y contó cómo fue la increíble anécdota de lo que les pasó en la primera cita que tuvieron. Entre risas, la diva reveló que al suegro de Sergio Massa se le "cayeron los calzoncillos" en medio de la salida.

En una entrevista que le concedió a la periodista María Laura Santillán para Infobae, Moria expresó cómo tuvo lugar el desopilante momento con el padre de Malena Galmarini: "Hablábamos de todo y yo no paro... y todo el tiempo empiezo a ver una cosa negra. Y le digo: 'Ay, habrán sido las chicas que se olvidaron un trapo. ¿Y esto negro qué es?'. Y él me dice: 'Uy, es mi calzoncillo'".

"No entendí, ¿Qué pasó? ¿Se había sacado el calzoncillo?", reaccionó Santillán, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y la diva reforzó: "Se le había caído el canzoncillo". La conductora, quien no comprendió bien la situación, volvió a consultarle: "Pero llevaba un calzoncillo en la mano, ¿Cómo fue?". "No, pero había estado en el club, venía de la casa y la piscina. Se puso el pantalón y viste que te ponés muchas veces el pantalón y a veces te queda algo... una media o algo... se puso su bóxer, tenía un pantalón ancho".

Moria Casán y su novio Fernando "Pato" Galmarini.

Incluso, para inmortalizar el momento, Moria Casán explicó que grabó un video del calzoncillo tirado en el suelo: "Y la cuestión es que, mientras hablábamos, me dijo: 'Literalmente, se me cayeron los calzones'. Y le dije: 'Filmen esto porque después van a pensar que estoy loca y estoy mintiendo'. Lo hice filmar. No a él sino al calzón caído en el piso". Y agregó: "El tipo se ve que se puso un pantalón, que se ve que era livianito. Como tenía un jean que no era apretado, se le salió. Que en una primera cita a un tipo se le caiga el calzón es muy loco".

Cómo fue el primer beso entre Moria Casán y el novio Fernando "Pato" Galmarini

Consultada acerca de cómo se dio el primer beso con su novio Fernando "Pato" Galmarini, Moria Casán detalló: "Ay, me muero... por supuesto que se lo di yo. Fue un día que estaba en casa. Vino a casa, yo tenía un día libre y era sábado. Yo estaba sola y él me agarró de la mano. Yo lo agarré y le di un beso". Y señaló: "Él es muy respetuoso, demasiado. Yo, en algunos momentos, le digo: 'Faltame el respeto porque es too much'".

En tanto, María Laura Santillán le preguntó cómo se lleva con Malena Galmarini y Sergio Massa: "Son divinos. Son una familia encantadora, he recibida con un amor y una incondicionalidad... Ayer estuve cenando con Sergio (Massa) y con Malena (Galmarini). No hablamos mucho de nuestra pareja, hablamos de las cosas cotidianas". Y sostuvo: "Sergio y Malena tienen mucho humor. Hablamos de todas las cosas en general, nos divertimos".