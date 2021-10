Estelita Ventura lanzó una grave acusación contra Susana Giménez: "Hizo cornudas a muchas"

La ex esposa de Luis Ventura lanzó una picante crítica contra la diva de los teléfonos Susana Giménez.

Estelita Muñoz saltó a la masividad como la esposa de Luis Ventura, el periodista de espectáculos y ex Intrusos (América TV), y en su labor como panelista de El run run del espectáculo (Crónica TV) lanzó una picante crítica contra Susana Giménez, la diva de los teléfonos. "Susana hizo cornudas a muchas de sus parejas", sentenció.

Hace tiempo que la ex de Luis también consiguió su propio espacio, se abrió su camino con la participación en el panel de El run run del espectáculo, el ciclo de Crónica TV que conducen Fernando Piaggio y Lío Pecoraro. En ese espacio lanzó al aire una filosa sentencia de Susana Giménez y sus comportamientos en el plano personal. Todo arrancó con el tratamiento de la noticia de la diva y su decisión respecto a volver a construir una pareja.

La animadora más famosa de la televisión aseguró en una entrevista: “Yo no quiero tener un hombre más. No quiero. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede”. Tras dicho recorte Estelita saltó con un comentario muy filoso sobre Giménez: “Es muy claro que, no sé si acuerdan, que también Susana hizo cornudas a muchas de sus parejas ¿O no se acuerdan? Cacho Castaña, por ejemplo”.

En cuanto sus compañeros quisieron justificar a Susana y los padecimientos que sufrió con varios hombres que le fueron infiel, arremetió: “Porque si estás con una pareja no podés salir escondido en el baúl del auto ¡Chicos! ¡Déjense de embromar! ¿O no sabemos esto?”.

La sorpresiva despedida de Susana Giménez: "Ya no tengo ganas"

Susana Giménez volvió a ser noticia en toda la Argentina. La reconocida conductora de televisión anunció, con absoluta tristeza, una sorpresiva despedida. De acuerdo a lo que reveló en una entrevista, y tras haberlo evaluado durante un largo tiempo, se retiró del amor y le cerró las puertas a los hombres. "Ya no tengo ganas", expresó con un profundo lamento. ¿A qué se deben los motivos?

Luego de que le entregaran el premio Mujer ícono de América en el American Business Forum, en un evento que tuvo lugar en Uruguay, Susana charló con el periodista Ismael Cala, quien le consultó acerca de su vida amorosa. Y curiosamente, la diva respondió: "Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron". Y resaltó: "Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede".

Incluso, y como si fuera poco, Susana Giménez explicó qué es lo que le sucede cuando se enamora: "Una maldición árabe es 'Ojalá que te enamores', y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan". Con cierta resignación, la presentadora de TV que triunfó en Telefe indicó: "Es la verdad. Hay que amar de a dos, pero yo ya no tengo ganas".

Por otra parte, el periodista le consultó a Susana si se consideraba "asexual". Sin embargo, la actriz manifestó de manera contundente: "¡Tampoco! No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas".