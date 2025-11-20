Morena Rial fue beneficiada a casi dos meses de su detención.

Morena Rial ya acumula más de 50 días detenida en la Unidad Penal Nº 51 de Magdalena, pero en las últimas horas logró un beneficio que venía reclamando desde su llegada al penal: obtuvo el permiso oficial para usar un teléfono celular dentro de la cárcel. La medida fue confirmada en Diario de Mariana (América TV) por su abogado, Martín Leiro, quien detalló que la autorización se destrabó tras un pedido formal por desigualdad de trato.

“Gracias al rápido accionar del juzgado, hoy se lo van a dejar el teléfono, lo más probable”, explicó el letrado, quien contó que, hasta ahora, More solo podía acceder al aparato por lapsos breves. “Le habían notificado tres horas, cuando las otras detenidas lo tienen las 24 horas”, señaló, remarcando que esa diferencia “vulneraba la igualdad ante la ley”.

El permiso, sin embargo, tiene fuertes limitaciones. Morena firmó un acta de compromiso en la que acepta no ingresar a redes sociales ni hacer contacto con periodistas. “Tiene prohibido usar Instagram. Esa cuenta que circula no la maneja ella”, aclaró Leiro, negando cualquier actividad online reciente atribuida a la mediática. El celular solo podrá utilizarse para llamadas y mensajes tradicionales, y su uso será monitoreado por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Cómo está la relación entre Morena y Jorge Rial

En lo afectivo, la comunicación con su papá se transformó en un sostén importante. Jorge Rial, actualmente en Cuba, retomó el vínculo con su hija. “Se hablan muchísimo y eso la tiene bien”, dijo Leiro, quien desmintió que Morena haya sufrido alguna descompensación, aunque reconoció que se emociona cada vez que conversa con su familia.

