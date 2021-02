Mónica Farro reveló que la están "tentando" para que sea candidata: a qué cargo

Con el lanzamiento de la candidatura política de Cinthia Fernández todavía fresca, otra mediática se sumó a la lista de personalidades de la televisión que podrían llegar a la política. La vedette Mónica Farro aseguró que está pensando sobre algunas propuestas que le hicieron recientemente para participar de las próximas elecciones legislativas. "Me están tentando", aseguró la mediática.

Durante una entrevista con Mitre Live, la actriz afirmó que estaba en charlas con un partido político que le había ofrecido ser parte de su estructura. "No voy a decir que partido ni nada porque todavía no lo tengo definido", agregó Farro sobre la propuesta que le acercaron. Su intención es tratar temas relacionados a los derechos de las mujeres. “Es algo interesante, también sé que me voy a poner mucha gente en contra. Está bueno tener un cargo a futuro y lo estoy pensando", sumó la mediática sobre su posible candidatura, aunque no aclaró si el ofrecimiento es para Argentina o para Uruguay, de donde es oriunda.

En ese sentido, la misma Farro recordó que desde que denunció por violencia de género al productor de Ideas del Sur Jorge Negrito Luengo, quien fue su pareja, no la llaman desde la productora de Tinelli. "No apoyaron a la víctima y siguen sin apoyarla. En ese lugar yo no voy a entrar más, ya lo asumí", cerró el tema la actriz.

Respecto de sus inclinaciones políticas lo que se sabe es que no coincide con el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica. Durante el programa Los Mammones de Jey Mammon, la mediática había comentado que estaban en "diferentes partidos". Según la misma Farro, las redes sociales la destrozaron porque había "criticado" a Mujica.

Para definir si se presenta o no, Farro asegura estar analizando los pro y los contra que conllevarían esta difícil decisión. "La política divide y no voy a cambiar a la gente yo", sintetizó. La vedette también cree que "te puede hacer un mal querer hacer un bien desde un espacio" y que su idea siempre es hacerlo con tranquilidad, siendo ella misma. "Yo no pienso robarle nada a nadie", cerró sobre el tema.

La noticia de Mónica Farro se suma al anuncio de Cinthia Fernández de que se presentará en las próximas elecciones legislativas como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el partido UNITE, el mismo que llevó a Amalia Granata a ser diputada de Santa Fe. Fernández aseguró que su "enfoque" es la familia, y mencionó la Ley de Adopción como uno de los temas por los que trabajará arduamente.