Mirtha Legrand recibió la peor de las noticias

La diva de los almuerzos podría afrontar una dura pérdida. Qué decisión tomará.

Mirtha Legrand es una de las máximas figuras de la Argentina. La diva estuvo al frente de sus ya clásicos almuerzos por 54 años y a los 96 años no se resigna a abandonar la televisión. El regreso de su programa es una incógnita y en las últimas horas le surgió una nueva preocupación.

Carlos Monti, panelista de Desayuno Americano, aseguró que la madre de Marcela Tinayre no estará en pantalla este año. "No sé de dónde salió ese rumor, no es cierto, pero no está en mis planes hacer televisión", indicó el periodista que le dijo Mirtha sobre las supuestas negociaciones con Telefe.

Y ahora, según aseguró La Pavada de Crónica, la diva de los almuerzos podría perder una de sus características frases: "Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan". De acuerdo a la información de ese medio, una mujer, llamada Mariana, quiere registrarla para carteras, billeteras y artículos de cuero.

Por el momento, Legrand no hizo declaraciones al respecto y tampoco trascendió si le dio indicaciones a sus representantes legales para oponerse a la iniciativa. La cita, una de las más repetidas como despedida en cada emisión de sus almuerzos, tuvo una trascendencia inesperada cuando, en 2017, fue publicada (en inglés) como “pensamiento del día” en el subte londinense. La cuenta oficial de la Oval Station, perteneciente a la estación de subte de Kennington, en Londres, publicó la frase en uno de sus carteles informativos que pudieron leer los cientos de miles de usuarios del metro de la capital británica.

América TV y Telefe se disputan a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche de los premios Martín Fierro. La diva se llevó el premio a la Mejor labor en conducción femenina, el número 27 en su carrera, e hizo un fuerte reclamo en su discurso de agradecimiento: “Ya es hora de que trabaje”

“Tengo ganas de hacer televisión. Ahí está Nacho Viale, así que pregúntenle a él", indicó y señaló a su nieto, su productor desde que Carlos Rottemberg dejó de estar a cargo de su programa. "'Que va a América, que va a El Trece, no, que va a Telefe...' no sé nada, me parece que no voy a ninguno”, expresó La Chiqui en el escenario del evento en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Y aunque le brindó su cariño a su al hijo de Marcela Tinayre, también lo criticó: “Él se ocupa mucho de mí, aunque a veces tiene ahí una prensa que le da un poco. Decídase, Nachito”. Lo última vez que estuvo al aire fue el año pasado, en las noches de sábado de El Trece, pero el vínculo no se renovó en 2023.

Muchos ya se animaron a retirarla, pero Laura Ubfal informó que la esperada vuelta se podría producir en septiembre. "Telefe y América estarían en carrera para este esperado retorno de Chiquita con sus cenas de los sábados. Pero todavía no hay novedades", indicó la periodista en su portal.