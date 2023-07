Filtraron la venganza de Mirtha Legrand para Adrián Suar y El Trece

Luis Ventura decidió ventilar la venganza de Mirtha Legrand para Adrián Suar tras no haber llegado a un acuerdo con El Trece para volver a conducir su tradicional programa.

Mirtha Legrand se vengó de Adrián Suar tras no renovar su vínculo con El Trece.

Mirtha Legrand se vengó de Adrián Suar luego de que se conociera que el gerente de programación de El Trece no llegara a un acuerdo con Nacho Viale para que la diva vuelva a conducir en la TV argentina. De acuerdo a lo que confirmó Luis Ventura, la conductora tomó una decisión inesperada que genera revuelo en la farándula argentina.

El periodista especializado en espectáculos advirtió, en A la Tarde (América TV) que una persona vinculada al mundo del marketing y de las pautas publicitarias en Telefe le hizo un sorpresivo comentario: "Me vinieron a buscar para que paute en el programa de Mirtha que va aparecer en Telefe. Me quedé seco y le pedí que me explique cómo es todo".

Para ser más concreto, Ventura sostuvo que Mirtha Legrand ya tiene un acuerdo con el canal de las tres pelotitas para tener su propio programa: "Mirtha es, digamos, la nueva estrella de Telefe, de acuerdo a la información que estoy manejando yo". De todas formas, el periodista aclaró: "¡Por supuesto hasta ahora no confirmada (NdeR: por Mirtha Legrand o el canal), pero sí investigada".

Al mismo tiempo, el panelista "Tartu" agregó otro dato importante: que Mirtha saldría los sábados por la noche en lugar de PH Podemos Hablar, programa que hasta el 2022 condujo Andy Kusnetzoff. "PH no está en los planes de Telefe para este año. A principio de año hubo un relevamiento con las marcas. Y los relevamientos de las marcas indican que Andy (Kusnetzoff) que le dan mal, muy mal, pésimo...". Por esto mismo, la diva iría en dicho espacio del canal.

Adrián Suar ya reemplazó a Mirtha Legrand en El Trece

Adrián Suar tomo una drástica decisión en El Trece que afecta el regreso de Mirtha Legrand a la emisora del Grupo Clarín. El actor y productor incluirá una nueva apuesta a las noches de los sábados con una figura del canal.

Desde hace meses se especula con el regreso de Mirtha a la televisión, pero aún no hay novedades al respecto. La prensa ha consultado sobre este tema a la propia diva, a Juana Viale e incluso a Marcela Tinayre y ninguna pudo dar información certera sobre cuándo sería la vuelta a la pantalla chica.

En ese contexto, Adrián Suar pondrá un nuevo programa en el horario que Legrand tenía sus icónicas cenas los fines de semana y eso hace que las posibilidades de regreso de la conductora a El Trece se vean cada vez más alejadas. El nuevo ciclo se llamará El Galpón y tendrá a Sergio Lapegüe como conductor. Al mismo tiempo, habrá otros integrantes del show como la humorista Mica Lapegüe, la banda musical La Lape Band, el bartender Marcelo Galante y el chef Diego Gaona.

Qué dijo Mirtha Legrand frente a esta situación

"No tengo noticias. Es una lástima, es un canal que adoro, pero no se arreglaron las cosas", respondió la madre de Marcela Tinayre cuando desde el medio Minuto Argentina le preguntaron si volvería a El Trece.