Karina y Menem lanzaron LLA en Neuquén, insistiendo en la "batalla cultural"

En el marco de la construcción del partido La Libertad Avanza (LLA), la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron el acto de lanzamiento del sello oficialista en Neuquén.

Con miras a las elecciones 2025, la hermana del presidente Javier Milei y el titular de Diputados insistieron en el concepto de "batalla cultural" y combatir a lo que denominan "la casta".

Acompañada de la referente de LLA en la provincia, la diputada nacional Nadia Márquez, Karina Milei insistió que "si el Presidente, sin tener un partido propio y sin recursos económicos, logró ganarle a las fuerzas más poderosas del país, eso demuestra que todo es posible cuando se trabaja con convicción y unidad"

"Para combatir a la casta, necesitamos el poder de nuestro voto y la fuerza de nuestras ideas. La se ha metido en la educación, en la cultura y en muchos aspectos de nuestra vida, pero estamos dando esta batalla desde hace tiempo. Si logramos ganar la batalla cultural, podremos instalar definitivamente la libertad. Esto es un trabajo de todos, y juntos lograremos que La Libertad Avanza siga creciendo en cada rincón de la Argentina", arengó.

Por su parte, Menem opinó que "todo lo que está pasando en la Argentina es al revés de lo que ocurrió en cualquier país", señalando que "Javier Milei llegó a la presidencia sin tener un partido".

"Este es un logro que nos llena de orgullo y nos demuestra que todo es posible cuando se lucha con convicción. Ahora debemos aprovechar el envión que nos dio el Presidente para recuperar las libertades en todas las instituciones de la Argentina", señaló.

En ese marco, el riojano sostuvo que "la batalla cultural hay que darla todos los días, en todos lados". "Es nuestra responsabilidad como militantes de la libertad llevar este mensaje a cada rincón del país. No podemos relajarnos, porque esta es una lucha constante", consideró.

Y cerró: "No podríamos tener una mejor representante de La Libertad Avanza en Neuquén que Nadia Márquez. Y también pido que no se olviden nunca que Javier Milei no hubiese llegado a la Presidencia si no hubiera sido por el trabajo incondicional de Karina Milei, nuestra presidenta de LLA".

Márquez, a su turno, instó a "llenar de diputados y senadores provinciales el año próximo para seguir consolidando este proyecto".

"Los neuquinos nos dimos cuenta de que en el cuarto oscuro somos libres. Por eso logramos un triunfo histórico en la provincia, con el 60% de los votos. Pero la lucha recién empieza", indicó.

Y cerró: "Tenemos que seguir trabajando juntos para construir una Argentina donde las libertades individuales sean respetadas y el mérito sea la base del progreso. Neuquén puede y debe ser un faro para el resto del país"

El partido LLA, que a nivel nacional preside Karina Milei, ya fue lanzado en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Jujuy, Formosa, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Santa Cruz.