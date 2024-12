El drama de salud que cambió la cara de Isabel Macedo: "Impotencia"

Isabel Macedo contó el drama que atraviesa en sus redes sociales.

Isabel Macedo llamó la atención de las millones de personas que la siguen en sus redes sociales al contar el accidente que vivió y por el que deberá operarse. La actriz se golpeó la nariz en medio de los ensayos de Margarita y las consecuencias fueron más graves de lo pensado.

La estrella de la nueva tira de Cris Morena, por la que ella y el resto del elenco harán varias funciones en el Movistar Arena el año que viene, regresó a su vida profesional después de estar años alejada, ya que fue madre de sus dos hijas con Juan Manuel Urtubey. En ese contexto, vivió este infortunio y recientemente recibió una dura noticia.

"No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy. Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era sólo un golpe, y tengo tres fracturas en la nariz", comenzó su descargo la celebridad. Y agregó: "¡Lo que yo lloré! No era que quisiera llorar pero se me caían las lágrimas de la impotencia de no haber sabido en el momento. Igual ya está, ahora ya pasó. Tengo que pensar para adelante ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso".

La actriz se mostró consternada por el hecho de que un médico vio la tomografía y le dijo que no tenía nada más que un golpe. Y sumó: "Yo no estudié medicina, leo el informe que dice que está todo bien. Cuando abrís la tomografía, hasta yo que no veo nada, se ven las fracturas. ¿Nadie lo vio? Con razón me estaba costando tanto respirar... me seguía doliendo tanto y yo justificando que era por el golpe. No saben la angustia que tengo, trato de pensar cosas lindas y que todo va a estar bien".

Isabel Macedo y sus hijas.

El drama de salud de Lizy Tagliani

La conductora contó en su pase con La Negra Vernaci en la Pop 101.5 lo que vivió en su juventud, cuando se colocó prótesis mamarias. "Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó.

"Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron", agregó su descargo Lizy.