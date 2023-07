La televisión despide a Mirtha Legrand: "No sé de dónde"

Mirtha Legrand confirmó que no volverá a la televisión en el 2023 tras el fracaso de las negociaciones entre su productora y El Trece por cuestiones económicas.

Mirtha Legrand le confirmó a Carlos Monti que este año no regresará a la televisión luego de que se cayeran las negociaciones entre StoryLab -la productora de su programa, comandada por su nieto Nacho Viale- y Adrián Suar, gerente de programación de El Trece. "No está en mis planes", fueron las palabras de la diva de los almuerzos, según reveló el propio periodista en Desayuno Americano.

Desde que comenzó el año, Mirtha Legrand se mostró muy deseosa de regresar a la pantalla de El Trece para conducir una nueva temporada más de sus históricas mesazas. Pero en las últimas semanas fue el propio Adrián Suar quien confirmó que las negociaciones con Nacho Viale no habían llegado a buen puerto por cuestiones económicas, la misma razón que hizo retrasar el comienzo de las emisiones en el 2022.

Entonces comenzaron las especulaciones que aseguraban que mientras Tinelli la quería sumar a América TV, Telefe hacía ofertas para incorporarla a su pantalla. La misma Mirtha se mostró divertida ante los rumores y admitió que le gustaba que "se la disputen", aunque también reconoció que no estaba nada contenta con el hecho de no poder sumarse a El Trece. En ese sentido, le pidió a los medios que, para ese tema, se contactaran con su nieto Nacho Viale.

Carlos Monti se contactó con la diva de los almuerzos para saber si era cierto que las negociaciones con Telefe estaban avanzadas, pero su respuesta sorprendió a todos. "No sé de dónde salió ese rumor, no es cierto pero no está en mis planes hacer televisión", aseguró Mirtha en su charla con el panelista de Desayuno Americano. De esta forma, quedaría confirmado que el regreso de la diva a la pantalla chica quedaría para el 2024.

Adrián Suar ya reemplazó a Mirtha Legrand en El Trece

Adrián Suar tomo una drástica decisión en El Trece que afecta el regreso de Mirtha Legrand a la emisora del Grupo Clarín. El actor y productor incluirá una nueva apuesta a las noches de los sábados con una figura del canal.

Desde hace meses se especula con el regreso de Mirtha a la televisión, pero aún no hay novedades al respecto. La prensa ha consultado sobre este tema a la propia diva, a Juana Viale e incluso a Marcela Tinayre y ninguna pudo dar información certera sobre cuándo sería la vuelta a la pantalla chica.

En ese contexto, Adrián Suar pondrá un nuevo programa en el horario que Legrand tenía sus icónicas cenas los fines de semana y eso hace que las posibilidades de regreso de la conductora a El Trece se vean cada vez más alejadas. El nuevo ciclo se llamará El Galpón y tendrá a Sergio Lapegüe como conductor. Al mismo tiempo, habrá otros integrantes del show como la humorista Mica Lapegüe, la banda musical La Lape Band, el bartender Marcelo Galante y el chef Diego Gaona.