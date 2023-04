Nacho Viale ninguneó a Adrián Suar y dijo lo que nadie esperaba sobre El Trece: "No hay"

Nacho Viale lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales con respecto a la negociación de Mirtha Legrand en El Trece.

Nacho Viale realizó un duro posteo a través de sus redes sociales que tiene que ver con la negociación de Mirtha Legrand con El Trece. El nieto y productor de la conductora rompió el silencio tras los rumores que la alejaban del canal con un contundente mensaje hacia el gerente de programación Adrián Suar.

Mirtha Legrand aguarda por su pronta operación del corazón y mientras tanto, su productor Nacho Viale está ocupándose de su regreso a la pantalla chica tras haber finalizado su programa a fines del 2022. "¡Nada pone en espera nada! Todo perfecto todo programado y ambulatorio", señaló el dueño de la productora StoryLab.

La conductora de 96 años dilatará su vuelta a la televisión por la colocación del marcapasos, pero se filtraron algunos rumores que apuntaban directamente a Nacho Viale. Es por eso que el productor salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter.

"La espera es por que no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto", explicó de manera contundente. Lo sorpresivo de este comentario es que no se refirió a El Trece con nombre propio y lo dejó a libre interpretación. "'El canal del año pasado...'", escribió con ironía el periodista de espectáculos Ángel De Brito, quien se hizo eco de este tuit.

Carmen Barbieri denunció lo que Nacho Viale hace con Mirtha Legrand: "Dejala"

Carmen Barbieri decidió hacer un fuerte descargo contra Nacho Viale. La conductora de TV de Mañanísima (Ciudad Magazine), se refirió a la inconclusa situación laboral de Mirtha Legrand con El Trece, donde existen diferencias en el contrato y el dinero para que vuelva La Noche de Mirtha.

Luego de escuchar una entrevista en la que Adrián Suar afirmó que la vuelta de Mirtha a El Trece es por un "tema económico", Carmen disparó contra Nacho Viale, productor del programa que conduce su abuela. "¿Por qué no la dejan a Mirtha trabajar en Canal 13, que ella lo ama?", se preguntó.

Asimismo, la presentadora de Mañanísima sugirió una solución: "Que trabaje gratis. A ver, con la edad que tiene Mirtha, con lo bien que está. Tiene ganas de seguir haciendo el programa". Inmediatamente después, la panelista Estefi Berardi comentó: "No creo que Nacho quiera que trabaje gratis". Carmen reaccionó y fulminó al productor: "Dejala tranquila a la abuela que haga lo que quiera. Si quiere venir acá y sentarse a desayunar, que lo haga. Está espléndida. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿Veinte? Yo quisiera que esté en el libro Guiness y que viva 150 años y perfecta como está ella, pero que la dejen hacer lo que quiera. Ni una nota la debe dejar hacer el nieto".

Pampito, otro de los integrantes del programa, aportó otro dato y señaló: "De todas maneras, el canal no es que le pidió que trabaje gratis. Le ofrecieron dinero y, así y todo, Nacho quiere más". Enfurecida por el tema, Barbieri estalló y manifestó: "¡Nacho, la abu quiere trabajar! Dale el gusto y que trabaje. Si es lo que la mantiene viva". El mencionado panelista volvió a tomar la palabra y resaltó que Mirtha "quiere volver" a hacer TV. "Hay que escucharla", finalizó.