Mirtha Legrand apuró a Adrián Suar y El Trece: "Quiere asegurarse"

Mirtha Legrand protagonizó un sorpresivo y le envió un fuerte mensaje a Adrián Suar y El Trece. Qué fue lo que hizo la diva.

Mirtha Legrand dio la nota en los últimos días. Es que la diva decidió asistir a la exitosa obra de teatro, Inmaduros, en la que actúan Adrián Suar y Diego Peretti, y su presencia no sólo fue por goce sino que también tuvo un mensaje subliminal detrás. Así lo aseguró Marina Calabró, quien sostuvo que la conductora también apuró al famoso productor y El Trece.

"Ha sido un suceso este fin de semana. El primero tiene que ver con la presencia de Mirtha Legrand en la obra de Suar. Se acercó al teatro 'El Nacional' para ver Inmaduros. Retomó su actividad social nocturna", comentó Calabró, a través de la sección que realiza cada lunes en el programa Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre.

Luego, la panelista detalló qué fue lo que dijo la diva en el escenario del teatro al momento de que el público la aplaudiera: "Ella dijo que le sacaron risas y carcajadas. 'Es muy difícil hacer este tipo de comedias. Lo han hecho maravillosamente bien". Y agregó: "Fue ovación, todo el teatro de pie y espontáneo por parte del público".

Mirtha Legrand tuvo pocas apariciones entre 2020 y 2021 por la pandemia. En su lugar la reemplazó Juana Viale.

Sin embargo, y para la sorpresa de Jorge Lanata, Marina destacó un punto sumamente curioso acerca de la visita de la presentadora. "Me dicen desde El Trece que Mirtha es muy viva. Dicen que también fue para endulzar a Adrián (Suar) porque quiere garantizarse horas de aire para el 2022. Horas propias, quiero decir", compartió, dando a entender que la experimentada conductora mantiene el deseo de volver a liderar los almuerzos y las noches de El Trece, trabajo que entre 2020 y 2021 hizo principalmente su nieta, Juana Viale.

"Pero ya tiene", le marcó Lanata. Y la panelista le advirtió: "Sí, pero ella las quiere hacer por cuenta propia". Y subrayó: "Quiere una alianza estratégica con la gerencia de programación para que su incursión en los almuerzos y las cenas tenga una frecuencia preestablecida, y que sea una vez por semana". "¿Es paranoico?", preguntó el conductor. "No es paranoico, me lo contó alguien desde adentro. Después se lo paso por privado la fuente porque sino ahora comprometo a un montón de gente", respondió ella, de manera tajante.

Los nuevos programas por los que apuesta Adrián Suar en El Trece en febrero de 2022

Turno Tarde

El programa Turno Tarde, que en principio se iba a llamar Escuela de Famosos, estará conducido por Andrea Politti, una vieja conocida de Adrián Suar que le dio muchas alegrías a El Trece. ¿De qué trata? Cada semana, cuatro alumnos de primaria y adolescentes se enfrentarán a diversos famosos en una serie de preguntas y respuestas vinculadas al colegio. El mismo se emitirá de lunes a viernes, desde las 17 horas.

Socios del Espectáculo

La entrega de espectáculos y chimentos por la que apostó El Trece para ocupar el lugar que dejó LAM (Los Ángeles de la Mañana), con Ángel de Brito, será conducida por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes llevarán adelante Socios del Espectáculo desde las 11 hasta las 13 horas. En el mismo, harán foco en las principales novedades de la farándula argentina, tal y como lo hacían en Intrusos, por América TV.

Momento D

A través de una entrevista que le concedió a Teleshow, Fabián Doman reveló que en las tardes de febrero conducirá Momento D, un ciclo que tendrá noticias, debates de la actualidad y también entretenimiento. Según adelantó, el mencionado programa "va a ser un mix entre Nosotros a la mañana e Intratables". Y agregó: "Yo con El Trece y con (la productora) Kuarzo tenía una deuda. Ellos me llamaron en diciembre, lo que nos ha sorprendido es que se mantuviera en reserva. Conversamos durante un mes, inclusive tuvimos reuniones públicas y nadie nos vio. Ellos preferían que volviera al canal, lo cual a mí me parecía muy interesante, y yo quería volver a trabajar un canal que me trató muy bien y que me fue muy bien".