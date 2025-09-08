Mirtha Legrand increpó a Santi Maratea y le preguntó por las colectas que hacía.

Mirtha Legrand recibió en su programa a Santiago Maratea, flamante conductor de Trato Hecho (América), y fiel a su estilo incisivo, lo acorraló con una pregunta directa sobre sus colectas solidarias. “Qué hacías con el dinero, le pedías a la gente... Contame bien que nunca lo entendí bien”, lanzó la diva frente a todos los invitados.

El influencer explicó cómo comenzó su camino en el mundo de la recaudación: “Todo arrancó porque un amigo de la comunidad wichi necesitaba una ambulancia. Yo saqué el cálculo de que si cada persona que me seguía ponía 10 pesos, podíamos comprar la ambulancia”.

Luego recordó una de sus colectas más resonantes: “Eso hizo que básicamente no pueda parar porque me empezaron a pedir ayudas de otros sectores y así compramos el medicamento más caro del mundo, que sale 2.100.000 de dólares”.

Sobre su polémica recaudación para Independiente, Maratea aclaró: “La plata la pusieron los hinchas y fue una gran colecta. El club estaba inhibido por un poco más de 2.000.000 de dólares, juntamos esa plata, le pagamos al club que había que pagar y se desinhibió el club”.

Qué dijo Santi Maratea sobre su relación con Guillermina Valdés

En la mesa, Maratea también habló de su presente sentimental. Tras confirmar que está en pareja con una joven llamada Belén, recordó su vínculo con Guillermina Valdés. “No fuimos novios, novios, pero sí tuvimos un romance”, admitió, y agregó: “Me enamoré. ¿Y quién no?”.

El influencer destacó la personalidad de la empresaria: “Es buena persona y tiene mucha sabiduría”. Mirtha, sorprendida, celebró sus palabras y lo animó a apostar al amor.