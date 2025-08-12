Santiago Maratea debutó como conductor en América TV.

Santiago Maratea debutó como conductor de televisión en el ciclo de entretenimientos Trato Hecho en América TV y vivió un momento de tensión en el primer programa. El influencer dialogó con varios de los participantes del conocido juego televisivo y en una de esas charlas hizo una pregunta que generó un incómodo momento.

El personaje de redes llegó a la televisión en el ciclo que tiempo atrás condujeron figuras como Julián Weich y Lizy Tagliani. La situación tensa se dio cuando Maratea le preguntó a uno de los concursantes por su esquema familiar y éste le respondió con una fuerte historia.

"¿Vos vivís con tu mamá y con quién más? ¿Con tu padrastro?", consultó Santiago Maratea al concursante de Trato Hecho. "Vivo con mi mamá y mis hermanos, tengo tres hermanos más chicos". En ese momento, Maratea insistió y le repreguntó si su padrastro vivía con ellos. Ante la negativa del participante, el conductor soltó: "¿Y te puedo preguntar por tu papá?".

"Lo mataron, sí", respondió, cohibido, el joven. Por su parte, Santiago Maratea decidió ponerle humor al momento y soltó: "Ah, de una. Terrible amigo, lo lamento. A mis viejos no los mataron pero se murieron también". Como cierre, el participante dejó en claro que no le había molestado la intromisión del presentador y soltó: "No, no hay problema".

Las palabras de Santiago Maratea en el debut de Trato Hecho

"Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría", comenzó su descargo Santiago Maratea en América TV. Y siguió: "Hay 24 maletines, 24 participantes. Cada uno tiene un maletín y cada maletín tiene adentro un monto diferente de plata, que va desde los 20 millones a los 100 pesos. Ellos no saben cuánta plata tiene su maletín, pero la persona que pase a participar va a empezar a abrir el resto de los maletines y ahí sí va a saber cuánta tiene ese maletín que abrió y por consecuencia no tiene el suyo. Tiene que intentar deducir cuánto dinero puede llegar a tener su maletín. ¿Por qué le importa esta información? Porque en un momento va a empezar a negociar con otro personaje muy importante que se llama 'la banca'".