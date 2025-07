Reapareció el Negro González Oro y reveló el duro problema de salud que atraviesa: "Ya no puedo".

Luego de varios meses alejado de la pantalla chica y los medios masivos de comunicación, Oscar "El Negro" González Oro reapareció y generó gran preocupación. El famoso periodista brindó una entrevista en donde contó el problema de salud que tiene y encendió las alarmas a quienes lo siguen.

En reciente móvil que brindó con A la tarde, ciclo emitido por América TV, el periodista uruguayo actualizó sobre su vida y decidió contar el difícil momento de salud que enfrenta a sus 73 años. Precisamente, se refirió al tema porque le consultaron por la relación con sus hijos, quienes están actualmente radicados en España. "Estoy contento. Yo decidí no viajar más porque no me da el cuerpo. Un viaje a Madrid son muchas horas y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así, no quiero verme así", empezó por confesar.

Por último, González Oro recalcó que se encuentra con muchas limitaciones de salud y por eso el vínculo también se vio afectado, ya que no podía viajar a verlos. "Mis hijos estaban acostumbrados a que su papá todo lo podía. Ahora camino diez cuadras y me tiene que esperar una ambulancia porque me falta la respiración, me cuesta caminar y a veces pierdo el equilibrio". Finalmente, cerró: "No me gusta que mis hijos me vean así, en la decadencia, porque yo era símbolo de poder hacer todo y ya no puedo".

Qué había dicho "El Negro" González Oro sobre sus hijos

El mes pasado, el famoso periodista había hecho una publicación que llamó la atención, ya que se mostraba muy triste. "Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa; saca el tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa", empezó el posteo de González Oro en ese momento.

El posteo finalizaba: "Perdona rápido, porque la última discusión no avisa; ama sin medida, porque el último 'te amo' no avisa; responde esa llamada, porque el último 'ring' no avisa. Lo que tengas pendiente, lo que te falte por hacer… ¡hazlo! Porque la última vez, no avisa". Ante este misterioso mensaje, Luis Bremer se comunicó con él y fue ahí donde el periodista admitió que estaba peleado con sus hijos y eso le generaba tristeza.