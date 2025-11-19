Migue Granados se refirió a la presunta venta de Olga.

Olga es uno de los canales de streaming más consumidos en el rubro, así como también un pionero en el mismo, naciendo poco tiempo después que Luzu TV. Los pasos que han dado en los últimos años han sido ciertamente enormes, aunque algunos rumores apuntan a que podría estar entrando en una etapa opaca.

Guillermo Pardini, en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, aseguró que la creación de Migue Granados no estaría atravesando un buen momento económico y que estaría a la venta. "A mí me llegó la información de una muy buena fuente, alguien que no le gusta la cámara pero sabe muchísimo de medios", comentó el primero de ellos.

Según el periodista, un amigo suyo le brindó los detalles y habría sido el mismo que actuó como consejero de ese hombre de negocios: "Mi amigo le dijo que no le convenía. No avanzó la negociación porque le explicó por qué el negocio no cierra”. “¿Vos sabés por qué Olga vive haciendo eventos? Si el streaming fuera un éxito, ¿para qué buscar afuera? Esto es negocio. A esta hora te digo que Olga está en venta. Es coherente porque los streaming llegaron a un tope de comercialización: no van a conseguir más plata y sí van a tener más gastos”, ahondó.

¿Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de venta de Olga?

Luego de varias horas, el propio Migue Granados se expresó en las redes sociales respecto de los rumores, los cuales echó por tierra: "Recontra falsa esta data". De todos modos, prosiguió con el humor que lo identifica: "Igual, si alguno no tan turbio quiere comprar mi parte, estoy. Vite como es el tano".

Migue Granados negó que Olga se fuera a vender.

De esta forma, el hijo de Pablo Granados manifestó su intención de seguir al mando de Olga y desmintió que estuvieran atravesando alguna clase de debacle económica.