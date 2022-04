Mica Viciconte rompió el silencio y habló de las hijas de Nicole Neumann: "Fueron"

La ganadora del reality show de Telefe dio a conocer cómo logró conseguir el permiso para que las niñas pudieran acompañarla en la última emisión del ciclo. Mica Viciconte aseguró que debió pedir una autorización para hacerlo.

Mica Viciconte se expresó sobre el motivo por el que las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero acudieron a la final de MasterChef Celebrity 3, reality show del que resultó ganadora. La actual pareja y futura madre del cuarto hijo del jugador de fútbol relató cómo se dieron los acontecimientos para que la visitas de las niñas al ciclo de Telefe fuera posible.

"Hubo muchos nervios, más allá de que tenía un mapa de lo que tenía que hacer. Era la primera vez que estaban las chicas ahí. Fue consensuado", expresó la exparticipante de Combate en diálogo con Cortá por Lozano, en medio de una entrevista en la que se expresó sobre cómo vivió la presión del reality durante cuatro meses y reveló qué significó para ella ser la gran campeona.

Viciconte reveló que ella misma les consultó a Indiana, Allegra y Sienna si les gustaba la idea de ir a la final y agregó: "Ellas vivieron todo mi proceso, y me dijeron ‘nosotras queremos ir’. Se pidieron las autorizaciones, fueron habilitadas y listo". "Ellas son parte y vivieron todo mi camino. El postre lo comieron tres días seguidos mientras lo practicaba. Fueron las ‘degustadoras’. La comida no, viste que los chicos no comen una molleja", comentó luego sobre la estrecha relación que tiene con la niñas que Nicole Neumann tuvo con Cubero en sus años de matrimonio, que duró desde 2008 hasta 2018. Y cerró: "Fue lindo, súper emotivo y mucho nervio porque estaban ahí y eso nunca se había visto, pero me parece que es parte de mi intimidad y estuvo divertido No están acostumbradas porque atrás de cámara hay 150 personas e intimida, pero se la bancaron".

La revelación de Nicole Neumann sobre los sentimientos de culpa que afloraron por su maternidad

"A veces no puedo (viajar con sus hijas), trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por un acuerdo legal trato de elegir no tener culpa si no tengo opción. Trato de ser feliz si no puedo estar con ellas aunque quisiera. Sino sería imposible", expresó la intérprete de Déjame Soñar en sus historias de Instagram. Y añadió: "¿Qué se hace si las cosas no son como uno quiere? Si no podemos controlarlo todo... ¿Nos tiramos a llorar y nos rendimos? Yo solo sé ser fuerte. Trabajo desde que tengo 12 años, manteniendo en gran parte a mi familia. Mi papá me abandonó de bebé y mil cosas que jamás contaría públicamente".