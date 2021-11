Mery del Cerro fue destrozada en las redes por su actitud en MasterChef Celebrity

Mery del Cerro enfrentó al jurado de MasterChef y la destrozaron en Twitter por su actitud.

Mery del Cerro, participante de MasterChef Celebrity, fue nominada como una de las posibles para dejar el reality de cocina este domingo, noche de eliminaciones. Desde hace varios programas, la exestrella de Casi Ángeles comete muchos errores y, esta vez, volvió a suceder. Mientras el jurado le estaba dando su devolución, Mery se mostró enojada y en las redes sociales la criticaron por su actitud, especialmente, porque sabe muy poco sobre cocina.

“¿Esta es tu noche, Mery, no? A romperla, vamos”, la alentó Santiago del Moro, conductor de MasterChef. “Yo creo que sí”, respondió ella, mientras se acercaba a llevarle su plato al jurado: un pollo al disco con batatas, papas, choclo, puerro y, por otro lado, tortas fritas. A pesar de que se tenía fe, los cocineros profesionales le marcaron muchos errores en su preparación.

“Me gusta que hayas incorporado estas verduras. Lo que no termina de cerrar es la cocción de la salsa de tomate. Y las tortas fritas, ¿las probaste? Mirá, eso que tiene adentro está crudo”, le señaló Damián Betular, mientras Donato di Santis le dijo que le había puesto demasiada salsa de tomate. “Yo me imagino un pollo al disco con algo rojizo pero un poquito más natural”, le corrigió.

“Le puse toda la lata de tomate y le puse todo el caldo”, contestó Mery con un claro gesto de enojo y un tono de voz de irritada. “Mi opinión, viendo este resultado, es que yo hubiese usado un cuarto de todo ese tomate, porque sino cae como una salsa para fideos”, le explicó el chef. En su defensa, del Cerro culpó a sus compañeros por haberle sugerido que le pusiera más salsa de tomate a su plato.

“Yo le iba a poner menos tomate y escuché que me dijeron: ‘¡Ponele toda la botella!’ y dije: ‘Bueno, okey’”, expresó. “¿Se dan cuenta lo que generan, ¿no?”, los regañó Germán Martitegui a los exparticipantes de MasterChef, que están sentados en la tribuna viendo competir a los concursantes actuales y gritándoles consejos para ayudarlos a ganar.

Juariu, exconcursante, admitió que fue ella la que gritó eso pero que había sido dirigido a Luisa y no a Mery. “A Luisa le dije: ‘Mandale toda la salsa’. Quizás, Mery escuchó eso”, explicó. “Me siento bien con la devolución y todo lo que me dicen lo tomo. No estoy discutiendo ni mucho menos, tomo todo lo que me dicen”, dijo ella. Sin embargo, en Twitter no le creyeron y la criticaron por haberse mostrado tan ofendida con el jurado y se quejaron porque no la terminaron eliminando, a pesar de sus reiterados errores.

Las reacciones en Twitter por la actitud de Mery del Cerro en MasterChef