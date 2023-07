Mauro Icardi hizo un desesperado pedido por la salud de Wanda Nara

Mauro Icardi le hizo un decisivo pedido a Wanda Nara, quien actualmente enfrenta un delicado momento de salud.

Mauro Icardi tomó un terminante decisión con respecto a Wanda Nara, en medio del delicado momento de salud que enfrenta su esposa. La empresaria fue ingresada de urgencia al Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, por un fuerte dolor abdominal. Durante las últimas horas, corrieron rumores de un alarmante diagnóstico, pero hasta el momento, Wanda se mantuvo en silencio y no hizo ningún comunicado. En este contexto de incertidumbre, el futbolista tomó una contundente decisión.

Según trascendió, Wanda ingresó al sanatorio y le detectaron una inflamación en el bazo y los glóbulos blancos más elevados de lo normal. Por esta razón, los rumores de una enfermedad terminal no tardaron en salir a la luz y Jorge Lanata fue repudiado en las redes sociales por anunciar un diagnóstico sin tener información oficial que lo comprobara. Por esta razón, los fanáticos de Wanda estaban esperando una respuesta por parte de Icardi.

Tal como lo hizo en otras ocasiones, el futbolista mantuvo un total hermetismo y no publicó nada al respecto en sus redes sociales. Por otro lado, se dijo que si los resultados de los estudios dan mal, quiere que Wanda viaje a Turquía para tratarse allí. A su vez, Telefe anunció que el próximo lunes 17 de julio a las 14:30 horas, Wanda se presentará a Cortá por Lozano y contará todo de primera mano. Por lo pronto, tanto ella misma como su entorno evitaron dar declaraciones sobre el tema.

Repudio en la redes sociales por los dichos de Jorge Lanata sobre Wanda Nara

“Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, anunció Jorge Lanata en Radio Mitre. Inmediatamente, millones de personas lo repudiaron en las redes sociales e incluso su colega, Marina Calabró, lo cruzó en vivo.

"Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, en lo personal y es una posición que no tenés porque compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia’’, apuntó Calabró. Y le señaló: ‘’Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas, me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mi limite. Yo si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca, un diagnóstico, prefiero abstenerme’’. Rápidamente, usuarios de las redes hicieron eco de lo sucedido y el nombre de Lanata se convirtió en tendencia en Twitter en cuestión de minutos.