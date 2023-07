Wanda Nara salpicada por una grave denuncia: "Está detrás de todo"

La conductora de MasterChef quedó el ojo de la polémica tras recibir una dura acusación. Por qué Marcelo Tinelli está implicado en el conflicto.

El padre de Wanda Nara, Andrés Nara, nuevamente está enfrentado con sus hijas. El empresario se casó en febrero con Alicia Barbasola y la pareja está empecinada en formar parte de los medios. Pero, según denunció el papá de la conductora de MasterChef, hay personas que están haciendo todo lo posible para que sus objetivos no se concreten.

La pelea entre Andrés y Wanda no es nueva. El conflicto comenzó cuando su progenitor se separó de su madre, Nora Colosimo, y estuvieron mucho tiempo sin hablarse. De hecho, no conoció a sus nietas, Francesca e Isabella Icardi hasta hace unos meses. Ese encuentro marcó la reconciliación familiar, pero la paz duró muy poco.

El empresario estuvo las últimas semanas metiendo presión para que su flamante esposa forme parte de ShowMatch, pero en las últimas horas esa posibilidad quedó descartada. De acuerdo a la visión del empresario, existe un “complot” para afectar a él y a su pareja. "La gota que rebasó el vaso fue que les prohibieron formar parte del Bailando 2023″, manifestó Nara

"Quién está detrás de todo este tema es Nora Colosimo, aunque Wanda no se queda atrás y también está de acuerdo con su mamá", explicó Juan Etchegoyen en Radio Mitre. "Zaira está en el medio del tema, ni de un lado ni de otro”, sumó el conductor luego de dialogar con el papá de la esposa de Mauro Icardi.

“Me dice que hay personas de su familia que tienen llegada a las autoridades y le ponen palos en la rueda", destacó el presentador radial y agregó: "Lo linda que es su esposa pone mal a personas de su familia, como que desde adentro no quieren que a ellos les vaya bien”.

La pelea entre padre y hija tiene otro frente abierto, ya que el empresario no dudó en criticar a Wanda luego del premio Martín Fierro que recibió el pasado domingo. “¿Cómo te sentiste cuando subió a recibirlo y en los agradecimientos no te dedicó unas palabras?”, le preguntó Facundo Ventura, panelista de Mañanísima, y el mediático respondió: “Le dolió más a mi pareja que a mí, a mí me dolió un poco”.

“¿Qué esperabas que te dijera, ‘gracias papá’?”, indagó Carmen Barbieri y el padre de las Nara contestó: “Claro, es lo que uno quiere. Siempre la apoyé con su futuro”. “Hasta que se casó vivió conmigo e incluso después la banqué en todas, y que después no te reconozcan... que diga aunque sea ‘che viejo esto es también para vos’”, añadió Andrés.

También aprovechó la ocasión para dedicarle un palito a su yerno, quien acompañó a Wanda en el evento. "Porque los saludó a todos, hasta a Mauro con quien iba a venia por las infidelidades. Toda esa situación para cualquier padre es doloroso”, subrayó.

El padre de Wanda Nara posó desnudo

Andrés Nara sorprendió a todos con sus fotos hot. El empresario posó junto a su esposa, Alicia Barbasola, desnudo en una jugada producción para una revista chilena. Las imágenes rápidamente cruzaron la cordillera y fueron analizadas por varios programa de espectáculo.

Una de las figuras que quedó impactada fue Carmen Barbieri, quien elogió la belleza del matrimonio. "¿¡Este es el papá de Wanda Nara!? ¡El papá de Wanda Nara!", explotó la conductora de Mañanísima antes de calificar de "fotaza" una de las postales.

Minutos después, se comunicó con el padre de Wanda Nara y reiteró los elogios. "Qué bien están los dos. Ella es bella, y él está bárbaro", remarcó la madre de Fede Bal. Entonces, Andrés explicó que hizo mucho tiempo artes marciales para justificar su estado físico. "Yo tenía un poquito de vergüenza. Pero Ali me dio manija", contó.

Al similar ocurrió en Socios del Espectáculo. “Acá está el desnudo artístico de Andrés Nara. Esto es real, no lo hizo la inteligencia artificial”, dijo Rodrigo Lussich antes de mostrar las fotos en la pantalla Por su parte, Nancy contó el por qué de la producción: “Esto es internacional para un medio chileno. Ellos quieren ir al Bailando, pero cuentan que hay una mano negra que traba todas las negociaciones”.