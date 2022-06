La fortuna que cobra la mamá de Zaira y Wanda Nara por cuidar a sus nietos

Carmen Barbieri reveló la importante suma que sus hijas le pagan a Nora Colosimo para que se haga carga de los niños durante su viaje por Europa.

Zaira y Wanda Nara iniciarán una nueva travesía juntas por varios países de Europa para disfrutar un tiempo de calidad entre hermanas y dejarán a sus hijos al cuidado de Nora Colosimo, su mamá. Sin embargo, parece que esta tarea no resulta fácil y la mediática recibirá una importante cifra de dinero de sus hijas por estar a cargo de sus nietos por el tiempo que dure el viaje.

La novedad se conoció en Mañanísima, ciclo emitido por Ciudad Magazine, en donde Pampito contó la insólita cifra de dinero que Zaira y Wanda le pagarán a su mamá por cuidar de sus hijos. Aunque todavía no se conoció cuál será la duración del viaje de las hermanas, Nora Colosimo tendrá a su cargo a siete niños y uno de ellos aún es muy pequeño, motivo por el que las mediáticas le ofrecieron dinero a cambio de este "servicio".

"Zaira ya tiene programado un viaje para ir a Europa en julio, tengo la fecha exacta, con los hijos y sin el marido, obviamente, y ahí deja sus hijos al cuidado de Norita y se va con Wanda a Ibiza", empezó por contar Pampito, panelista de Mañanísima, al aire de Ciudad Magazine. "Entonces, Nora se va a instalar dos meses en Europa primero para cuidarle los hijos a Wanda y después a Zaira", amplió el periodista.

Luego de contar estos detalles, Pampito reveló que la artista no realizara esta actividad "gratis" sino que recibiría dinero a cambio. "Va a cobrar un sueldo de 2.500 dólares por cada mes que los cuide. Son los cinco hijos de Wanda (Valentino, Constantino y Benedicto López más Francesca e Isabella Icardi) sumado a los dos de Zaira (Malaika y Viggo)", concluyó el reconocido panelista sobre el acuerdo económico que cerraron las mediáticas.

Se reveló qué dicen los chats entre Wanda y Zaira Nara

Zaira Nara reveló cuán picantes son sus conversaciones por WhatsApp con su hermana, Wanda Nara, y sorprendió con una insólita decisión que toma cada vez que termina de hablar con ella. La modelo y conductora de televisión aseguró que el contenido de esos chats sería irreproducible en los medios.

"Hablamos de todo. O sea, creo que el chat con Wanda es el más borrado del planeta porque me da miedo", reveló la ex presentadora del ciclo Morfi, Todos a la Mesa, y agregó que borra absolutamente todo lo que su hermana le dice porque los mensajes no resistirían un archivo.

En diálogo con LAM, Zaira informó que tiene un grupo de WhatsApp junto con su Wanda y su madre, Nora Colosimo, y soltó: "Ahí hay cosas más picantes". Es de público conocimiento el carácter fuerte de la esposa de Mauro Icardi ya que lo ha mostrado en varias de sus apariciones en televisión y redes sociales, pero estas declaraciones de su hermana confirman que Wanda sería aún más polémica en privado.