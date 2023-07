Marina Calabró se hartó y le dijo a Lanata lo que todos piensan de él tras su afirmación sobre Wanda Nara

Marina Calabró sorprendió en pleno vivo por Radio Mitre y se la pudrió a Jorge Lanata tras haber confirmado que Wanda Nara tiene leucemia. El comentario de la periodista de espectáculos al conductor.

Marina Calabró se enojó al aire de Radio Mitre con Jorge Lanata, el conductor del programa en el que trabaja llamado Lanata Sin Filtro. Luego de que él haya filtrado que supuestamente Wanda Nara tiene leucemia, la periodista de espectáculos se la pudrió y le dijo una serie de comentarios en la cara.

Durante la jornada del viernes 14 de julio, el estado de salud de Wanda Nara se convirtió en la noticia del día tras haber sido internada de urgencia el día anterior en el Sanatorio Los Arcos. En este contexto, Jorge Lanata tomó la decisión de asegurar que el diagnóstico de la conductora de Masterchef es que tiene leucemia.

La confirmación de Lanata despertó todo tipo de reacciones, en su mayoría negativas, por el hecho de que ni Wanda Nara ni nadie de su entorno realizó algún comentario al respecto de su salud. Incluso cayó mal en Marina Calabró, quien se ocupa del rubro espectáculos en su programa de Radio Mitre. "Bueno, acabás de decirlo. Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, y en lo personal, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia", indicó.

"Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas. Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad y es mi posición y mi límite", agregó Calabró. Pero su descargo en la cara del conductor no terminó ahí, ya que continuó hablando sobre la primicia de Lanata que causó polémica: "Si no hay un parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera".

"Bueno... está bien. A mi me importa un pomo llegar primero a esto. No me importa nada", expresó el periodista. Mientras que Calabró siguió hablando arriba suyo en lo que fue un momento de máxima tensión: "Yo sé que vos no lo hacés por el tema de la primicia, lo hacés desde tu convicción, pero no es la mía". Por el momento, no hay fuentes cercanas al Sanatorio Los Arcos ni al entorno de Wanda Nara que hayan salido a hablar de este tema que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

El duro pronóstico de Nelson Castro sobre el cuadro de salud de Wanda Nara

Nelson Castro compartió un alarmante pronóstico sobre la salud de Wanda Nara, quien fue internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos tras presentar un fuerte dolor abdominal. Luego de que se diera a conocer que la empresaria tenía los glóbulos blancos altos y el bazo extremadamente dilatado, Castro hizo un análisis de la situación y preocupó a todos al explicar en términos médicos cuál podría ser el posible diagnóstico de la esposa de Mauro Icardi.

Wanda fue ingresada de urgencia al sanatorio y, después de varios estudios, los médicos le dieron el alta y la enviaron a su casa. Mientras tanto, deberá esperar 48 horas para recibir los resultados de los estudios. Sin embargo, varios médicos, entre ellos Castro, anticiparon sus opiniones clínicas sobre el caso.

“La información fehaciente que tenemos hasta el momento es que esos estudios arrojaron resultados alterados. Los dos elementos están indicando la necesidad de hacer un estudio hematológico. Este aumento de los glóbulos blancos, que se llama leucocitosis, está generando sin duda una consulta con algún especialista por los próximos pasos que se vayan a tomar”, comenzó Nelson.

Y agregó que "los cuadros a descartar son, primero una infección", y que hay que analizar, además de los glóbulos blancos, "qué tipo de glóbulos blancos aumentaron, y después la forma”. Por otro lado, Castro explicó que el aumento del bazo es un factor bastante alarmante. "Está muy ligado a lo que pasa con los glóbulos blancos y con lo linfático, por lo tanto, obliga a descartar infecciones y patologías tumorales”, sumó.