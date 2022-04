MasterChef, La Revancha: Analía Franchín le quemó la cara Damián Betular

Analía Franchín casi quema con aceite a Damián Betular en MasterChef La Revancha y discutieron en el reality de cocina de Telefe.

Damián Betular vs. Analía Franchín en MasterChef: qué pasó.

Damián Betular vs. Analía Franchín en MasterChef: qué pasó.

MasterChef La Revancha (Telefe) replica muchas de las situaciones que suelen vivirse en MasterChef Celebrity. Repleto de polémicas, peleas, risas y apuros, en esta oportunidad los protagonistas fueron nada menos que Damián Betular y Analía Franchín en un episodio que casi termina mal para el jurado.

La disputa en el reality de televisión de cocina que conduce Santiago del Moro fue entre la subcampeona de una de las primeras ediciones y uno de los jurados. Mientras la periodista preparaba los platos, el resto de los presentes en el estudio del canal los escuchaba, incluidos Donato de Santis y Germán Martitegui.

MasterChef: Analía Franchín casi quema a Damián Betular con aceite

La integrante de Flor de equipo (Telefe) estaba elaborando la comida que indicó la consigna de la jornada del lunes 25 de abril de 2022: en una hora, tenían que cocinar dos platos típicos de Perú. Cuando "Betu" se acercó hacia donde la concursante estaba haciendo su tarea, la panelista le explicó: “Te cuento. Acá tengo aceite, vinagre...”.

No obstante, el especialista la interrumpió y le recomendó “aceite, vinagre y condimentos, ya está”. “No, pero pará...”, acotó ella, apurada por los tiempos. “¿Comino tiene?”, indagó Betular. “Sí, le puse los picantes ahí”, respondió Franchín. “Listo, perfecto, jalea de mar”, le pidió él, lo que motivó la furia de ella. “¡Pará, escuchá, dejame hablar!”, gritó la periodista, que luego insistió con otras consultas que tenía al respecto.

“Antes de ver cómo se presenta, hay que ver si hiciste bien las cosas”, la desafió el especialista culinario. “Ay, qué guachada”, comentó por lo bajo la concursante. Sin embargo, el jurado le siguió dando sus tips y apurándola para que llegara con el tiempo. “¡Tuve que limpiar todo eso!”, se justificó la periodista. “Bueno, ¡calmate un poco! Pasá del gas a la nafta o de la nafa al gas porque estás en llamas, Analía”, reaccionó Betular.

Damián Betular fue quemado por el aceite de Analía Franchín.

Al tiempo que Franchín continuaba con lo suyo, involuntariamente salpicó con aceite en la cara al cocinero, que exclamó: "¡Ah!”. “Analía, ¿vos viste lo que cuestan nuestras caras para que vos acerques tanto el coso ese?”, le dijo irónicamente Damián. Para colmo, le recriminó: “¿Por qué estás con el choclo frito?”. “Porque (la receta) dice que hay que freírlo”, le devolvió la comunicadora.

“Me parece que le estoy arruinando la jeta a Damián”, expresó Franchín en el backstage. “Vos no me podés quemar la cara de esa manera”, expresó el chef indignado, que además la volvió a corregir y le dijo que "el choclo no va frito". “Leé bien la receta”, le recomendó. Encima, ironizó para terminar con ese incómodo momento: “Seguí quemándome la cara innecesariamente...”.