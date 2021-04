No le gustó nada: Germán Martitegui se defendió ante el inesperado "palito" de Nicolás Vázquez.

MasterChef Celebrity 2 recibió la alegre visita de Nicolás Vázquez, quien iluminó el estudio de Telefe con su buena onda, se reencontró con sus amigos de Casi Ángeles (Candela Vetrano y Gastón Dalmau), se emocionó con Daniel Aráoz, probó los platos y hasta mantuvo un picante ida y vuelta con Germán Martitegui, cuando se burló de las porciones que sirve en su restaurante, Tegui. "Hace cosas más chiquitas", soltó el actor, provocando la incomodidad del chef.

En pandemia, el restaurante Tegui tuvo que reinventarse para no cerrar definitivamente. Es por ello que desarrolló unas cajas a domicilio con menúes para cocinar (pre cocidos) y degustar. Las recientes críticas a las pequeñas porciones que sirve envolvieron a Martitegui en una tensa polémica que gira en torno a la relación precio/cantidad.

Lo que Germán Martitegui no se imaginaba que podía ocurrir en MasterChef Celebrity, pasó: le recriminaron las porciones de su prestigioso restaurante. Todo comenzó cuando a Vázquez probó uno de los platos de los famosos y explicó que en el bar que lleva junto a un amigo sirven determinadas comidas diferentes a las de Tegui. “No tiene que ver con la alimentación que está acostumbrado Martitegui, que hace cosas más chiquitas [...] Ya me está odiando”, admitió el actor, entre risas.

Asegurando que estaba todo bien con la crítica, Martitegui le respondió con "palito" igual de duro al que recibió: “Bueno, en mi restaurant son muchos platos chiquitos”. Además, procedió a defender su trabajo remarcando que en su espacio culinario los clientes disfrutan un menú de entre ocho a catorce pasos. De esa manera, los comensales pueden probar entre varias alternativas y sabores.

Risas y emoción: Gastón Dalmau y Daniel Aráoz celebraron la visita de Nico Vázquez a MasterChef

"Lo extrañábamos, estaba muy lejos él", expresó Nico sobre Gastón Dalmau quien hasta no hace mucho estaba viviendo en Estados Unidos apostando a otros proyectos personales. "Es un placer verte acá, te quiero, te tengo mucha fe", agregó y siguió su recorrida por las estaciones. Pero no hubo flores solamente para los chicos de Cris Morena ya que también le tocó a Daniel Aráoz.

"Lo quiero mucho, tuvimos la posibilidad de compartir juntos la comedia", expresó el cordobés. "Ese es un gusto que yo me di. Es un gran compañero, uno de los mejores actores", respondió Nico Vázquez y no faltó mucho tiempo para las lágrimas ya que Aráoz le dedicó unas tiernas palabras. "Te quiero con todo mi corazón y te felicito. Sé por el dolor que pasaste y me pone muy feliz verte bien", expresó entre lágrimas, en referencia al fallecimiento del hermano de Nico Vázquez.